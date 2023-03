Harry Redknapp przyznał w w jednym z wywiadów, że nie odmówiłby powrotu do Tottenhamu. Były menedżer Kogutów uważa, że mimo 76 lat wciąż czuje pasje i radość z wygrywania, dlatego chętnie pomógłby swojemu byłemu klubowi.

PressFocus Na zdjęciu: Tottenham Hotspur

Redknapp od sześciu lat nie prowadził żadnego zespołu

Były menedżer Tottenhamu przyznał, że chętnie wróciłby do klubu

Jest to mało prawdopodobny scenariusz

Redknapp oferuje swoją pomoc Tottenhmowi

Wszystko wskazuje na to, że Antonio Conte niebawem zostanie zwolniony z Tottenhamu. W mediach pojawiają się kandydaci, którzy mogliby zastąpić Włocha na stanowisku menedżera Kogutów. Tymczasem Harry Redknapp przyznał, że chętnie wróciłby do klubu, jeśli zostałby o to poproszony.

– Tottenhamowi trudno byłoby odmówić. Nikt do mnie jeszcze nie dzwonił, ale gdyby tak się stało.. Tu nie chodzi o pieniądze tylko o pasje i radość z wygrywania. To fantastyczne uczucie. Bardzo bym tego chciał – przyznał Redknapp.

Były menedżer Tottenhamu nie trenował żadnego zespołu od 2017 roku, gdy w trzynastu meczach poprowadził Birmingham. Redknapp pracował w drużynie Spurs od 2008 do 2012 roku.

