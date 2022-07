fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Man Utd jest w trakcie przygotowań do nowego sezonu Premier League. Klub z Old Trafford ma ambitne plany związane z nową kampanią. Tymczasem Marcus Rashford w rozmowie cytowanej przez The Independent podkreślił, że w końcu mógł przygotowywać się normalnie do rozgrywek.

Man Utd jest po kolejnym etapie przygotowań do nowej kampanii

Dobry nastrój towarzyszy po nim między innymi Marcusowi Rashfordowi

Reprezentant Anglii podzielił się ciekawymi uwagami w rozmowie z The Independent

Rashford zadowolony z okresu przygotowawczego

Man Utd ma za sobą bardzo słaby sezon. Zawodnicy ekipy z Old Trafford nie wywalczyli miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Taki stan rzeczy sprawia, że wciąż niejasna jest przyszłość Cristiano Ronaldo w angielskiej ekipie. Tymczasem ostatnio na temat przygotować Czerwonych Diabłów wypowiedział się Marcus Rashford.

– Czuję się dobrze, jestem w formie. Tournee zakończyliśmy bez kontuzji. Pozytywne jest to, że w pełni przygotowany skład jest gotowy do startu sezonu – mówił Anglik cytowany przez The Independent.

Zobacz także:

– Ten okres przygotowawczy był dla mnie bezcenny. Czasem nie zwracam na to uwagi, bo zazwyczaj gramy latem, więc kolejny sezon w pewnym sensie pokrywa się z poprzednim – kontynuował Rashford.

– Tym razem miałem natomiast czas na odpoczynek, regenerację psychiczną i fizyczną, a potem był prawdziwy okres przygotowawczy – rzekł 24-latek.

46-krotny reprezentant Anglii ma umowę ważną z Man Utd do końca czerwca 2023 roku. Jednocześnie klub ma możliwość przedłużenia kontraktu o kolejne 12 miesięcy.

Czytaj więcej: Stanowcza odpowiedź Salzburga na zainteresowanie Manchesteru United ich napastnikiem