fot. PressFocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Manchester United w spotkaniu 33. kolejki Premier League pokonał na swoim stadionie Norwich City (3:2). Świetny występ zaliczył Cristiano Ronaldo, popisując się niezwykłą powtarzalnością w strzelaniu goli, kompletując hat-tricka. Menedżer Czerwonych Diabłów po zakończeniu spotkania narzekał natomiast na defensywę.

Man Utd wywalczył w sobotę 15. zwycięstwo w sezonie

Ekipa z Old Trafford zanotowała na plus trzy trafienia, ale też straciła dwa gole

Ralf Rangnick nie ukrywał swojego rozczarowania z powodu gry defensywnej swojego zespołu

Man Utd zawiódł w obronie

Manchester United plasuje się po rozegraniu 32 meczów ligowych na piątej pozycji w ligowej tabeli, legitymując się dorobkiem 54 punktów na koncie. Drużyna z Old Trafford zaliczyła w tej kampanii 15. zwycięstw, dziewięć remisów i osiem porażek. O ile ofensywa w tym sezonie może pochwalić się 52 trafieniami, to defensywa ma natomiast aż 44 gole po stronie strat, co może niepokoić.

– Jeśli spojrzysz na bramki, które straciliśmy, a zwłaszcza na pierwszą, widać, że piłka była na skrzydle, ale nie pracowaliśmy wystarczająco w obronie. Póki przeciwnik jest w pobliżu, musisz dołączyć do walki, działać bardziej agresywnie, ale my tego nie zrobiliśmy – mówił Ralf Rangnick cytowany przez Sky Sports.

– Moim zdaniem zbyt łatwo straciliśmy gole. Prawdopodobnie Manchester United jest jedynym zespołem w Premier League, który w taki sposób tracił bramki – kontynuował Niemiec.

– Powinniśmy bronić mądrzej. Były dwa lub trzy epizody podczas przejścia od obrony do ataku, kiedy rywale byli w przewadze trzech na dwóch lub czterech na dwóch – kontynuował opiekun Czerwonych Diabłów.

Man Utd wciąż bierze udział w niezdarnym wyścigu o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ekipa z Old Trafford traci trzy oczka do czwartego Tottenhamu Hotspur.

Czytaj więcej: Ronaldo skompletował 60. hat-tricków w karierze, Portugalczyk z ogromnym bonusem