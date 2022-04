Źródło: Opta Sports / The Sun

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Cristiano Ronaldo zaliczył kapitalny występ przeciwko Norwich City w ramach Premier League. Reprezentant Portugalii okrasił swój występ hat-trickiem. Opta Sports ujawniła, że taki cel udało się zawodnikowi zrealizować po raz 60. w karierze.

Cristiano Ronaldo wciąż zadziwia świat, zdobywając kolejne bramki

Opta Sports podało, że Portugalczyk ma już na swoim koncie 60- hat-tricków w karierze

36-latek ma też na swoim koncie 58. bramek zdobytych bezpośrednio z rzutów wolnych

Ronaldo show na Old Trafford

Cristiano Ronaldo dzięki trzem trafieniom w sobotnim starciu ligi angielskiej przyczynił się do wygranej drużyny z Old Trafford nad Norwich City (3:2). Było to 15. zwycięstwo w tej kampanii w wykonaniu Czerwonych Diabłów. Man Utd tym samym legitymuje się bilansem 54 oczek.

Opta Sports informuje, że z 60. hat-tricków Ronaldo w karierze 50 było osiągniętych w klubowej piłce, a 10 w reprezentacji Portugalii. Ponadto Portugalczyk w boju przeciwko Norwich City strzelił 58. gola w karierze bezpośrednio z rzutu wolnego.

Ronaldo za swoje sobotnie osiągnięcie ma zostać wynagrodzony finansowo. The Sun podało, że zawodnik wzbogaci się o ponad milion euro. Piłkarz aktywował klauzulę w swoim kontrakcie, która zapewnia mu dodatkowy bonus po strzeleniu 21 goli w tym sezonie. Umowa zapewnia Ronaldo premie w wysokości 905 tysięcy euro za zdobycie 20 bramek oraz kolejne 120 tysięcy za hat-tricka.

Reprezentant Portugalii okazję na poprawienie swojego bilansu będzie miał już w najbliższy wtorek, gdy Man Utd w hicie na Anfield Road zmierzy się z Liverpoolem. Mecz zacznie się o 21:00.

