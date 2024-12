Raheem Sterling podjął decyzję w sprawie przyszłości

Raheem Sterling nie chce skracać swojego wypożyczenia do Arsenalu, pomimo niesatysfakcjonującej liczby występów pod wodzą Mikela Artety - poinformował Simon Collings na łamach gazety London Evening Standard.

WhiteRosePhotos / Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling i Mikel Arteta

Sterling chce zostać w Arsenalu do końca sezonu

Przed rozpoczęciem sezonu Raheem Sterling został wypożyczony na rok z Chelsea do Arsenalu. 30-letni skrzydłowy miał nadzieję, że w zespole Kanonierów będzie odgrywał większą rolę, aniżeli w drużynie Niebieskich. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna, a Mikel Arteta nie stawia zbyt często na 82-krotnego reprezentanta Anglii. W związku z tym w mediach podnoszona jest kwestia najbliższej przyszłości lewego napastnika.

Pojawiły się plotki, że sam zawodnik może dążyć do skrócenia wypożyczenia, jednakże jego plany podobno są zupełnie inne. Jak ujawnił Simon Collings na łamach brytyjskiej gazety “London Evening Standard”, Raheem Sterling nie planuje przedwcześnie zakończyć czasowego pobytu na Emirates Stadium, mimo krążących doniesień. Zawodnik jamajskiego pochodzenia ma jeszcze kilka miesięcy, żeby przekonać do siebie Mikela Artetę i pragnie skorzystać z tej okazji.

Urodzony w 1994 roku piłkarz posiada bardzo bogate CV. Angielski skrzydłowy rozpoczynał swoją karierę w akademii Queens Park Rangers, skąd w 2010 roku przeprowadził się do Liverpoolu. Następnym przystankiem w karierze Raheema Sterlinga był Manchester City, gdzie 30-latek spędził siedem lat. Następnie przywdziewał koszulkę Chelsea, by wreszcie zakotwiczyć w Arsenalu. Włodarze Kanonierów póki co nie są zainteresowani wykupieniem niezwykle doświadczonego Anglika.

Dotychczasowy bilans atakującego w ekipie The Gunners to 10 meczów, 1 gol i 2 asysty.