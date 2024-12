fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne (w środku)

De Bruyne czeka. Przyszłość niepewna

Kevin De Bruyne na przestrzeni kolejnych sezonów był kluczową postacią Manchesteru City. Sięgnął z tym klubem po najważniejsze trofea, stając się jego żywą legendą. Ostatnie lata nie są dla gwiazdora już tak udane, gdyż coraz częściej mierzy się z problemami zdrowotnymi, a Pep Guardiola nie może na niego liczyć. W obecnej kampanii zaliczył 15 występów, przebywając na boisku niespełna 800 minut, co nie jest wynikiem z najwyższej półki.

Nie ulega wątpliwościom, że czysto piłkarsko De Bruyne wciąż jest czołowym piłkarzem Premier League. Jego dostępność i sytuacja zdrowotna sprawiają, że Manchester City nie jest przekonany w kwestii przyszłości Belga, którego kontrakt obowiązuje tylko do połowy 2025 roku. Istnieje opcja, że po sezonie 2024/2025 obie strony się ze sobą pożegnają. De Bruyne jest nieustannie łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej, choć do tej pory on sam oraz Guardiola zaprzeczali, jakoby doszło do rozmów w sprawie transferu.

Zapytany o kolejne kroki De Bruyne ujawnił, że żadna decyzja nie została jeszcze podjęta, a informacje pojawiające się w mediach to tylko spekulacje. On sam skupia się na obecnej kampanii i kryzysie, z jakim mierzy się Manchester City. Nie prowadzi obecnie rozmów z żadnym podmiotem.

– Teraz nie za bardzo myślę o przyszłości. Z nikim na ten temat jeszcze nie rozmawiałem. To nie jest odpowiedni moment. Czuję się dobrze i wiem, że wykonuję swoją pracę. Te kwestie nadejdą z czasem – zaznacza De Bruyne.