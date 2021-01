Rafa Benitez rywalem Gerrarda? Niespodziewana oferta pracy

Wszystko wskazuje na to, że Rafael Benitez wróci do pracy na Wyspach Brytyjskich. Były menedżer Liverpoolu, Chelsea i Newcastle nie obejmie jednak klubu w angielskiej Premier League. Media donoszą, że będzie pracować w szkockim Celticu.

Klub z Glasgow przeżywa poważny kryzys i jest bliski utraty mistrzostwa Szkocji. Przewaga Rangers wynosi aż 23 punktów. Co prawda Celtic ma do rozegrania trzy zaległe mecze, ale raczej nie odrobi już tej straty. Fala krytyki spadła na szkoleniowca Neila Lennona. Większość kibiców domaga się jego dymisji.

Zarząd Celticu poważnie myśli o tym, kto miałby Irlandczyka zastąpić i podjął już kroki w tej sprawie. Jak donosi Daily Mail Szkoci skontaktowali się z samym Rafaelem Benitezem. Jest on faworytem do podpisania kontraktu na Celtic Park. Możliwe, że dołączyłby do drużyny z Glasgow jeszcze w trakcie tego sezonu.

Benitez rywalem Gerrarda?

Znamienne jest to, że czołowi brytyjski bukmacherzy przestali przyjmować typy na Hiszpana. Sugeruje to, że znajduje się on już o krok od podpisania kontraktu na Parkhead. Benitez stałby się tym samym rywalem Stevena Gerrarda, który prowadzi zespół Rangers.

60-latek ma bogatą trenerską karierę. Prowadził nie tylko kluby z Anglii, ale też Real Madryt, Inter, Valencię czy Napoli. Obecnie znajduje się bez posady. W latach 2019-2021 był szkoleniowcem Dalian Professional FC z Chin. Opuścił ten klub w kończącym się tygodniu. Powodem przerwania pracy w Azji miała być pandemia koronawirusa i chęć zadbania o swoją rodzinę w Europie.