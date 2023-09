IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Harvey Barnes (Newcastle)

Newcastle w 6. kolejce Premier League w efektowny sposób pokonało Sheffield United

Niestety, na początku meczu na Bramall Lane kontuzji doznał Harvey Barnes

Eddie Howe mówi o tym, jak poważny jest uraz skrzydłowego

Newcastle. Możliwa dłuższa absencja Barnesa

W niedzielę Newcastle mierzyło się na wyjeździe z Sheffield United. Sroki rozbiły beniaminka aż 8:0 i zapisały się złotymi zgłoskami w historii w Premier League, ale spokój w ich szeregach został zmącony przez wydarzenia z pierwszej połowy rywalizacji na Bramall Lane. W 11. minucie Harvey Barnes opuścił murawę z kontuzją.

Po wstępnych badaniach już wiemy, co ze zdrowiem Anglika. Te informacje zdradził Eddie Howe, który rozmawiał z dziennikarzami na konferencji prasowej przed starciem Newcastle – Manchester City w EFL Cup.

– To kontuzja stopy, tuż poniżej palca i myślę, że to dość poważny uraz. Zrobiliśmy tomografię i teraz czekamy na opinię specjalisty, co będzie dalej i czy konieczna będzie operacja, czy nie.

Wydaje się, że Newcastle bez Barnesa będzie musiało radzić sobie w co najmniej kilku najbliższych meczach. Już 4.10 Sroki czeka domowy pojedynek z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów.