Pressfocus Na zdjęciu: Pablo Fornals

Wyniki 4. kolejki Premier League. O godzinie 15:00 w niedzielę zaplanowano dwa mecze. W jednym z nich od pierwszej minuty zagrali dwaj Polacy. W drugiej potyczce było blisko nieoczekiwanego finału. Prezentujemy komplet rezultatów oraz strzelców goli.

West Ham wreszcie zwycięski, Newcastle uratowało się w końcówce

Premier League na niedzielę 28 sierpnia o godzinie 15:00 zaplanowała dwa mecze czwartej kolejki. W jednym z nich o zwycięstwo rywalizowały zespoły mające pucharowe aspiracje, ale znajdujące się w dolnej połowie tabeli. Aston Villa, dla której od początku grał Matty Cash, podejmował u siebie West Ham z Łukaszem Fabiańskim między słupkami. Polski golkiper do przerwy zachował czyste konto, chociaż do gospodarze byli lepszym zespołem. Po zmianie londyńczycy wzięli się do pracy, co zaowocowało zwycięskim golem na 1:0. Uderzenie Pablo Fornalsa po rykoszecie okazało się nie do obrony i West Ham wygrał pierwszy mecz w sezonie 2022/2023. Tymczasem Steven Gerrard może obawiać się o swoją posadę, ponieważ drużyna Anglika ponownie rozczarowała.

Równoległe odbywał się mecz w Wolverhampton, gdzie przyjechało niepokonane Newcastle. Wydawało się, ze goście przegrają pierwsze spotkanie w bieżącej kampanii, ponieważ przez prawie godzinę odrabiali oni stratę po trafieniu Rubena Nevesa. Finalnie Sroki uratowały punkt, po tym jak Allan Saint-Maximin przymierzył rewelacyjnie z pierwszej piłki.

Aston Villa – West Ham 0:1 (0:0)

Pablo Fornals (74′)

Wolverhampton – Newcastle 1:1 (1:0)

Ruben Neves (38′) – Allan Saint-Maximin (90′)