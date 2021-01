Źródło: The Chronicle

Brandon Williams nie gra regularnie w barwach Manchesteru United i ma zmienić w styczniu klub. The Chronicle donosi, że zawodnik ten przeniesie się na wypożyczenie do końca sezonu do innego zespołu z Premier League – Newcastle United.

The Magpies chcą wzmocnić swoją defensywę przed drugą fazą ligowego sezonu. Wybór padł właśnie na zawodnika z Manchesteru United. Brandon Williams jest wychowankiem Czerwonych Diabłów, ale nie ma obecnie większych szans na regularną grę w Premier League.

W tym sezonie wystąpił jak dotąd w sześciu meczach pierwszego zespołu. Przenosząc się o Newcastle miałby zdecydowanie więcej minut i mógłby w krótkim czasie zdobyć spore doświadczenie. Dziennikarze The Chronicle donoszą, że Manchester United wyrazi prawdopodobnie zgodę na wypożyczenie swojego wychowanka.

Williams debiutował w 2017 roku w zespole do lat 18. Do pierwszej drużyny Ole Gunnara Solskjaera dołączył w czasie sezonu 2019-2020.

Drużyna Newcastle United zajmuje 15. miejsce w tabeli angielskiej Premier League i prawdopodobnie będzie walczyć o utrzymanie. Stąd też konieczne wzmocnienia składu, na czele z defensywą.