Chelsea przegrała z Manchesterem City i jej sytuacja w tabeli staje się coraz trudniejsza. Z problemów swej drużyny zdaje sobie sprawę Graham Potter, który uważa, że myślenie o pozycji na koniec sezonu to błąd.

Chelsea przegrała z Manchesterem City (0:1) w 19. kolejce Premier League

W ośmiu ostatnich meczach w lidze The Blues wygrali zaledwie raz i zajmują dziesiąte miejsce w tabeli

Graham Potter uważa, że jego zespół powinien skupiać się na każdym kolejnym kroku, a nie na szerszym kontekście

“Trudno kłócić się z naszym dorobkiem punktowym”

Chelsea w tym sezonie zdecydowanie zawodzi tam, gdzie to najważniejsze – czyli na boisku. W ośmiu ostatnich kolejkach The Blues wygrali zaledwie raz, przeciwko słabemu Bournemouth. Czwartkowa porażka z Manchesterem City była dla nich już szóstą w tej kampanii Premier League. Londyńczycy mają ogromne problemy z kontuzjami – tylko przeciwko Obywatelom dwóch graczy opuściło murawę z urazami – ale to nie jedyna bolączka Chelsea.

– To nie są wystarczająco dobre wyniki dla Chelsea. Trudno kłócić się, jeśli przeanalizujesz liczbę punktów w naszych ostatnich meczach. Oczywiście, są czynniki, które należy wziąć pod uwagę. Niska porażka z Manchesterem City, 0:1 z Newcastle, gdy nie mieliśmy aż dziewięciu graczy, przegranie z Arsenalem, kiepski dzień przeciwko Brighton, remis z Manchesterem United u siebie, czy z Brentfordem i Nottingham Forest na wyjeździe. Pod względem punktów nie ma pola do dyskusji. Bardziej chodzi mi o to, jak gramy. Myślę, że analizując, w jaki sposób możemy się poprawić, wykonaliśmy dziś krok do przodu względem ostatnich wyników – powiedział Graham Potter po spotkaniu. Czy Chelsea może jeszcze marzyć o czołowej czwórce? – W naszej sytuacji myślenie o tym, co zdarzy się za pięć miesięcy, to zła ścieżka. Musimy skupić się na kolejnym dniu, najbliższym meczu i trzymać się razem. Pokazać, że możemy występować na takim poziomie, jak dziś – dodał.

To nie koniec wielkich wyzwań dla The Blues. Już w ten weekend czeka ich bowiem kolejne starcie z Manchesterem City, tym razem w ramach Pucharu Anglii.

