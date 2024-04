Graham Potter wydaje się, że obrał konkretny cel w przypadku powrotu do pracy w roli trenera. Dziennik The Sun sugeruje, że angielski szkoleniowiec jest gotów przejąć stery w Manchesterze United, jeśli klub zwolni latem Erika ten Haga.

Źródło: The Sun

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Graham Potter ma konkretny klub, w którym chce pracować

Anglik może zastąpić latem Erika ten Haga w Manchesterze United

Przyszłość Holendra stoi pod znakiem zapytania

Graham Potter chce pracować na Old Trafford

Manchester United według medialnych doniesień może zdecydować się na zmianę menadżera wraz z zakończeniem sezonu. Sir Jim Ratcliffe planuje spotkać się z Erikiem ten Hagiem, aby omówić palące się kwestie sportowe w klubie z Old Trafford. Wydaje się, że jeśli holenderski szkoleniowiec nie doprowadzi zespołu do przyszłorocznej Ligi Mistrzów, to pożegna się z aktualną posadą.

Według The Sun następcą ten Haga miałby zostać Graham Potter. Anglik regularnie odrzuca napływające oferty pracy, bowiem jest gotów do ogromnego wyzwania, jakim byłaby praca w Manchesterze United. Ostatnio 48-letni szkoleniowiec zrezygnował z możliwości zatrudnienia w Ajaxie Amsterdam. Wcześniej kontakt z trenerem nawiązały takie drużyny jak reprezentacja Szwecji czy Lyon.

Warto odnotować, że Potter pozostaje bez pracodawcy od momentu zwolnienia z Chelsea w kwietniu ubiegłego roku. Przygoda z The Blues trwała zaledwie pół roku, a w tym czasie klub pod jego wodzą wygrał tylko 12 meczów z 31 rozegranych spotkań.