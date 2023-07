Fabrizio Romano przekazał, że Manchester United wkrótce oficjalnie domknie transfer Ramusa Hojlunda. Christian Eriksen wytłumaczył, co jego zdaniem napastnik może wnieść do gry Czerwonych Diabłów.

Imago/Matteo Gribaudi Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Rasmus Hojlund wkrótce zostanie nowym zawodnikiem Manchesteru United

Czerwone Diabły zapłacą za reprezentanta Danii ponad 70 milionów euro

Christian Eriksen wskazał, co do gry drużyny może wnieść nowy napastnik

Eriksen pod wrażeniem rozwoju Hojlunda

Transfer Rasmusa Hojlunda do Manchesteru United wkrótce stanie się faktem. Czerwone Diabły za napastnika Atalanty zapłacą w granicach 70 milionów euro, a zawodnik ma podpisać na dniach pięcioletni kontrakt. Z transferu rodaka cieszy się mocno Christian Eriksen.

Pomocnik wytłumaczył, co jego rodak może wnieść do gry Manchesteru United. Docenia przede wszystkim jego warunki fizyczne.

– Jaki on jest? Jest silną dziewiątką. Mocno się rozwinął w ostatnim roku od czasu, kiedy pierwszy raz zobaczyłem go w narodowych barwach. To bardzo dobry zawodnik – stwierdził Eriksen.

– Zakładam, że w Danii nie przyciągamy tak dużego zainteresowania medialnego, dlatego ludzie spoza kraju nie wiedzą o nim wciąż zbyt wiele. Będąc szczerym, nie widziałem zbyt wielu meczów Atalanty, ale wiem w jaki sposób gra i pasował tam bardzo dobrze, bo jest znakomitym zawodnikiem – dodał.

Przeczytaj: Manchester United wreszcie kupił napastnika! “Here we go”