Brighton w sezonie 2020/2021 radzi sobie przeciętnie. Zajmuje dopiero 15. miejsce, ale niektórzy zawodnicy przerastają umiejętnościami ten klub. Jedynym z nich jest Yves Bissouma, który zdaniem Daily Mail domaga się transferu latem.

Kluczowe ogniwo Brighton

Gdyby w piłce nożnej punkty przyznawało się za styl, Brighton miałoby szansę włączyć się do walki o europejskie puchary. Rzeczywistość jest jednak inna i Mewy wciąż nie są pewnie utrzymania w Premier League na kolejny sezon. To z kolei nie zadowala kilku zawodników. Do tej grupy należy Yves Bissouma.

21-latek trafił na Amex Stadium latem 2018 roku z Lile za niemal 17 milionów euro. Właśnie na tyle wycenia go portal Transfermarkt, chociaż chętne kluby musiałby liczyć się z ponad dwukrotnie większą kwotą. Do pierwszego składu angielskiej ekipy na dobre przebił się w lutym ubiegłego roku i nie oddał miejsca w jedenastce.

Malijczyk to nowoczesny defensywny pomocnik, który czuje się swobodnie z piłką i potrafił stworzyć zagrożenie w szesnastce rywala. Licząc wszystkie rozgrywki, w bieżącej kampanii rozegrał 36 meczów i strzelił dwa gole.

Czołowe kluby Premier League w grze

Dobra dyspozycja Bissoumy nie umknęła klubom z Big Six. Zawodnika Brighton chętnie widziałby u siebie Liverpool. Zdaniem Daily Mail poczynaniom Malijczyka osobiście przygląda się Juergen Klopp. Niemiec widzi w nim potencjalnego następcę Georginio Wijnalduma, który nie chce przedłużyć wygasającej w czerwcu umowy.

Mniejsze szanse na transfer 21-latka ma Arsenal, którego prawdopodobnie zabraknie w europejskich pucharach pierwszy raz od ćwierć wieku. To z kolei zniechęca zawodnika. Kłopotem byłaby kwota transferowa sięgająca nawet 40 milionów funtów. Wymaganiom mógłby sprostać Manchester City, który rozważa zatrudnienie Bissoumy. Malijczyk miałby jednak małe szanse na regularne występy w ekipie Pepa Guardioli.

Brighton nie powinno jednak rozpaczać jeżeli 21-latek zostanie sprzedany. Kandydatem do gry na tę pozycję jest bowiem Jakub Moder, który z konieczności przeważnie występuje na pozycji lewego wahadłowego.

W 36. kolejce Premier League Brighton zagra na własnym stadionie z West Hamem United.