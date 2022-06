fot. PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba żegna się powoli z Manchesterem United. Reprezentant Francji nie zdecydował się na przedłużenie umowy z klubem z Old Trafford. Tymczasem w rozmowie na kanale UninterRupted na platformie YouTube zawodnik opowiedział o tym, jak ważne jest wsparcie drużyny.

Waży się przyszłość Paula Pogby

Zawodnik pozwolił sobie na refleksyjną wypowiedź na temat wsparcia kolegów z zespołu

29-latek przekonywał, jak ważne jest, aby wykonana praca byłą doceniana przez innych

Pogba pozwolił sobie na chwilę szczerości

Paul Pogba nie będzie w kolejnej kampanii bronił barw Man Utd. Zawodnik żegna się z klubem z Old Trafford. Ostatnio nie brakuje głosów związanych z nowym pracodawcą dla zawodnika. Spekuluje się, że Pogba może trafić do Juventusu lub Barcelony. Piłkarz w jednym z ostatnich wywiadów mówił o tym, jak ważne jest to, aby wykonywana praca była doceniana przez innych.

– Każdy chce czuć się kochany, każdy tego potrzebuje. Dusza tego potrzebuje. Ważne jest, aby czuć się docenianym. Kiedy robisz coś dobrze, chcesz usłyszeć: “Och, świetnie. Bardzo dobrze”. Nawet dorośli tego potrzebują. Miło jest czuć, że Twoja praca jest doceniana, że ​​jesteś zadowolony – mówił Pogba w rozmowie na kanale UniterRupted.

– Jeśli zdarzy się awaria, a ktoś podejdzie do Ciebie i powie: “Uspokój się, wszystko jest w porządku, nic dzieje się”. Daje to ogromny ładunek pozytywnej energii. To jest ważne. Ważne jest, aby usłyszeć pewne rzeczy od kolegów z drużyny. Wówczas możesz im pomóc – kontynuował Francuz.

– Lubię rozmawiać z ludźmi. Możesz być liderem, ale nawet lider czasami potrzebuje wsparcia – zaznaczył reprezentant Francji.

Pogba w ostatnim sezonie wystąpił w 27 spotkaniach, notując w nich jedno trafienie i dziewięć asyst. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 55 milionów euro.

Czytaj więcej: Pogba coraz bliżej powrotu do Juve