Źródło: The Mirror

PressFocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino odrzucił możliwość prowadzenia Aston Villi oraz Villarreal, informuje brytyjski The Mirror. Argentyńczyk czeka na ofertę od klubu, który będzie liczył się w Lidze Mistrzów.

Pochettino od lipca pozostaje bez pracy, gdy rozstał się z PSG

Argentyńczyk otrzymał oferty prowadzenia Aston Villi oaz Villarreal

Szkoleniowiec czeka jednak na propozycję mocniejszego klubu

Pochettino czeka na wielkie wyzwanie

Unai Emery przejmie stanowisko menedżera Aston Villa, po tym jak zdecydował się opuścić Villarreal i zastąpić Stevena Gerrarda w drużynie z Birmingham. Villa zgodziła się zapłacić Hiszpanom 5,25 miliona funtów, aby uruchomić klauzulę zwolnienia Emery’ego i sprowadzić 50-latka z powrotem do Anglii, gdzie wcześniej prowadził Arsenal od maja 2018 roku do listopada 2019 roku.

Nominacja była niespodzianką w poniedziałkowy wieczór po tym, jak wcześniej informowano, że Aston Villa rozważała wiele innych opcji, w tym trenera Sportingu Lizbona Rubena Amorima, Thomasa Franka, czy właśnie wcześniej wspomnianego Mauricio Pochettino. Argentyński menedżer jest dostępny od czasu zwolnienia przez Paris Saint-Germain w okresie letnim. Od tego momentu był łączony z kilkoma klubami.

Aston Villa skontaktował się z Pochettino, aby poznać jego zainteresowanie powrotem do Premier League, gdzie wcześniej pracował w Southampton i Tottenhamie, ale 50-latek jasno dał do zrozumienia, że ​​chce czekać na swój moment, gdy będzie mógł dołączyć do klubu liczącego się w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Co ciekawe, Villarreal otrzymał tę samą odpowiedź, gdy zapytali Pochettino, czy rozważy zastąpienie Emery’ego. Doniesienia z Hiszpanii sugerują, że Pochettino odrzucił ofertę, co skłoniło Żółtą Łódź Podwodną do zwrócenia uwagi na Quique Setiena, który może zostać potwierdzony jako ich nowy trener w nadchodzących dniach.

