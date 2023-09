Raheem Sterling w ostatnim czasie znacznie obniżył loty, przez co stracił miejsce w reprezentacji Anglii. Pomóc swojemu podopiecznemu chce Mauricio Pochettino, trener Chelsea.

IMAGO / Shaun Brooks Na zdjęciu: Pochettino i Sterling

Raheem Sterling obniżył formę w ostatnich miesiącach

Anglik stracił miejsce w reprezentacji

Pomóc w powrocie do kadry chce mu Mauricio Pochettino

Pochettino wierzy w Sterlinga. Chce powrotu Anglika do kadry

Raheem Sterling dość przeciętnie rozpoczął ten sezon Premier League w barwach Chelsea. Anglik zdobył dwie bramki w starciu z Luton, ale oprócz tego nie zanotował korzystnych liczb. Mimo tego w skrzydłowego wierzy Mauricio Pochettino, który chce mu pomóc w powrocie do reprezentacji na EURO 2024.

– Może niedziela zmieni okrzyki w oklaski. Jest zmotywowany do występów tutaj i pomagania Chelsea. Jednak jak wszyscy czołowi gracze, on także chce później grać w reprezentacji – przyznał trener The Blues.

– Rozmawialiśmy i powiedzieliśmy mu: „Pomożemy ci zasłużyć na powrót do drużyny narodowej. Musisz dobrze grać dla swojego klubu, a trener to zobaczy i będziesz miał większe możliwości dołączenia do drużyny narodowej” – stwierdził Pochettino.

