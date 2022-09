fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik Ten Hag

Manchester United pod wodzą Erika ten Haga notuje w ostatnich tygodniach bardzo dobre wyniki. Bruno Fernandes zdradził kulisy początków pracy holenderskiego menedżera. Przyznał, że wprowadził dyscyplinę, której wcześniej w klubie nie było.

Manchester United ma na swoim koncie serię czterech kolejnych ligowych zwycięstw i zajmuje piąte miejsce w ligowej tabeli

Bruno Fernandes zdradził, że Erik ten Hag wprowadził do zespołu surowe zasady i dyscyplinę

Zdaniem Portugalczyka “Czerwone Diabły” mogą pod wodzą nowego menedżera mocno się poprawić

Erik ten Hag odpowiedzią na zaniedbania na Old Trafford

Manchester United długo przymierzał się do wyboru nowego menedżera. Ostatecznie wybór padł na Erika ten Haga, który swoją pracę na Old Trafford rozpoczął wraz z zakończeniem poprzedniego sezonu. Jego pierwsze mecze w nowej roli były słabe, natomiast w ostatnich tygodniach piłkarze “Czerwonych Diabłów” są na fali. Wygrali cztery kolejne ligowe spotkania, w tym z Liverpoolem i liderującym Arsenalem.

Bruno Fernandes wychwala holenderskiego menedżera i zdradza kulisy dotyczące początków jego pracy w nowym klubie. Ten Hag wprowadził w Manchesterze United dyscyplinę, której brakowało poprzednim trenerom. Zdaniem Portugalczyka może to mieć kluczowe znaczenie w kwestii odbudowy zespołu i powrotu do walki o najwyższe cele.

Po pierwsze, Erik ten Hag ma pomysł. Ma swój styl. Trzeba przestrzegać jego zasad. Jest pod tym względem bardzo surowy. Podoba mi się to. Wprowadził dyscyplinę, a tego brakowało nam w przeszłości. Wszyscy muszą nadawać na tych samych falach.

Właśnie to Pep Guardola i Juergen Klopp robią od lat. Mają stabilizację w klubie. Chodzi też o to, jakie decyzje podejmują na rynku transferowym i jak budują zespół. To bardzo ważne, jeśli chcesz myśleć o nagrodach.

Widziałem, że menadżer mówił na konferencji prasowej, że nie chcemy sprowadzać zawodników tylko po to, aby ich sprowadzać. Chcemy kupować odpowiednich piłkarzy, którzy pasują do tego, co robimy. To coś, czego klub potrzebuje.

Nadal możemy się poprawić, a Erik ten Hag potrzebuje czasu, aby wydobyć z nas to, co najlepsze, jeśli chodzi o jego styl gry. Wierzę, że dochodzimy do punktu, w którym dobrze się z nim czujemy i wszyscy nadajemy na tych samych falach – przekonuje Fernandes.

Zobacz również: Arsenal przymierza się do styczniowego transferu z Bundesligi