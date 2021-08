Piłkarz Arsenalu z koronawirusem. Ominie hit Premier League

Arsenal ma kolejny kłopot. W drużynie londyńczyków wykryto kolejny przypadek koronawirusa. Zakażony piłkarz nie zagra w hicie trzeciej kolejki Premier League.

W drużynie Arsenalu wykryto kolejny przypadek koronawirusa

Zakażony piłkarz nie wystąpi przeciwko Manchesterowi City w hicie trzeciej kolejki Premier League

Mikel Arteta opowiedział, jak sytuacja z COVID-19 wpływa na jego drużynę

Pech nie opuszcza Arsenalu

Ostatnie tygodnie zdecydowanie nie są łatwe dla Arsenalu. Kanonierzy przegrali dwa pierwsze mecze w Premier League i są na ostatnim miejscu w tabeli. Na drużynę i Mikela Arteta spadła fala uzasadnionej krytyki. Trener londyńczyków otrzymał kolejną fatalną wiadomość.

W kadrze na niedzielną konfrontację z Chelsea nie znalazł się Ben White. Dokładny powód tej absencji nie był znany. Media informowały, że Anglik jest chory. Doniesienia te okazały się prawdziwe, ponieważ 23-latek uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19. Mikel Arteta został zapytany, czy piłkarz ma jakiekolwiek szansę na występ przeciwko Manchesterowi City. – Nie, nie wydaje mi się – przyznał.

Szkoleniowiec Arsenalu odpowiedział także, jak sytuacja z koroawirusem wpływa na jego zespół. – Na ten moment to naprawdę spory problem. Brakuje nam dziewięciu zawodników, z czego większość to doświadczeni gracze. Taką mamy sytuację, wystawiony dzisiaj skład jest prawdopodobnie czymś bezprecedensowym w historii tego klubu. Chłopakom należy się jednak szacunek za ich starania i pasję, którą wnoszą do drużyny. Mimo ciężkich okoliczności grają z dużą odwagą. Dają z siebie wszystko, niestety na tę chwilę to nie wystarczy, aby wygrywać mecze – rzekł Hiszpan.

