Manchester United pod wodzą Ole Gunnara Solskjaera nie zachwyca w tej kampanii. Tym samym przyszłość Norwega w klubie z Old Trafford jest niepewna. Tymczasem były zawodnik Czerwonych Diabłów Park Ji-sung w rozmowie z Goal.com przekonywał, że aktualny opiekun wicemistrzów Premier League powinien otrzymać czas przynajmniej do końca sezonu.

Manchester United w ostatnich sześciu meczach ligowych wygrał tylko raz

Ole Gunnar Solskjaer i jego przyszłość w klubie z old Trafford jest niepewna

Park Ji-sung wyraził swoje zdaniem na temat przyszłości piłkarza

Park zwolennikiem zatrzymania Solskjaera w Man Utd

Manchester United w sobotę zmierzy się z Watfordem w lidze angielskiej, chcąc odnieść szóste zwycięstwo w sezonie. Przed tym starciem niepewna jest sytuacja Solskjaera w klubie z Premier League, na co wpływ na ma fakt, że jego zespół odniósł tylko jedno zwycięstwo w sześciu ostatnich meczach ligowych.

– Minęły trzy lata od momentu, gdy Solskjaer został menedżerem. Jestem przekonany, że ten sezon będzie dla niego decydujący – mówił Park Ji-sung w rozmowie z Goal.com.

– Myślę, że zasługuje na uznanie, za to, co zrobił w United. Zasługuje na to, aby dostać szansę na do końca sezonu – dodał były piłkarz ekipy z Old Trafford.

– Przed nim mieliśmy Louisa van Gaala i Jose Mourinho, którzy mieli reputację światowej klasy trenerów, ale to nie wyszło, więc myślę, że United wyciągnęli wnioski z tych doświadczeń. Dlatego po porażkach z Liverpoolem i Man City władze klubu podjęły decyzję o pozostawieniu Solskjaera na stanowisku – przekonywał były piłkarz.

– Powinniśmy poczekać do końca sezonu z ocenami jego pracy – powiedział Park.

