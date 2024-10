Piłkarz Manchesteru United krytykowany przez Di Canio. Włoch wskazuje jego wady

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Paolo Di Canio: Joshua Zirkzee jest za wolny na Premier League

Celem Manchesteru United w minionym letnim okienku transferowym było sprowadzenie napastnika. „Czerwonym Diabłom” bardzo szybko udało się dopiąć przyjście Joshuy Zirkzee z Bologni. Holender miał fantastyczne wejście do nowego sezonu, strzelając zwycięskiego gola w debiucie. Jednak był to do tej pory jedyny gol 23-latka, który ewidentnie zjechał ostatnio z formą.

Ostatnio temat Joshuy Zirkzee poruszył sam Paolo Di Canio. Były włoski piłkarz uważa, że reprezentant Holandii jest za wolny na Premier League. Podpowiada tym samym Manchesterowi United, żeby wypożyczył napastnika. 56-latek dodał również, że gracz „Czerwonych Diabłów” idealnie pasowałby do Juventusu.

– Wypożyczyłbym Zirkzee z Manchesteru United. Od kilku lat dokonują szalonych wyborów i żaden z nich nie działa, nawet Zirkzee, który moim zdaniem jest za wolny na Premier League. Być może udowodni mi swoimi bramkami i wspaniałymi występami, że się mylę, ale w Anglii od razu cię atakują, a sędziowie gwiżdżą 30% mniej faul – powiedział Paolo Di Canio, cytowany przez dziennik „Tuttosport”.

– Widzieliśmy we Włoszech jego wpływ na grę Bologny. Biorąc pod uwagę bałagan w Manchesterze United, mogą go wypożyczyć. Mają przecież Rasmusa Hojlunda i jest też Marcus Rashford, który może grać jako napastnik – podkreślił Włoch.

– Joshua Zirkzee byłby idealnym piłkarzem dla Juventusu, bo wtedy Thiago Motta miałby napastnika o innej charakterystyce od Dusana Vlahovicia. Zirkzee nie jest niszczycielskim strzelcem, nie jest kimś, kto potrafi strzelić 25 goli. Pomaga natomiast innym grać lepiej – dodał.