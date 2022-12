Źródło: The Sun

Michael Owen skrytykował Manchester United. Anglik ma wątpliwości odnośnie aktualnej sytuacji kadrowej w ofensywie drużyny Erika ten Haga.

Manchester United szuka napastnika

Potrzebę nowego snajpera widzi Michael Owen

Jego zdaniem obecna kadra może nie wystarczyć do odniesienia sukcesu

Owen wątpi w ofensywę Man United

Manchester United wygrał dwa ostatnie mecze bez straty gola. Czerwony Diabły zwyciężyły odpowiednio 2:0 i 3:0. Ofensywa nie zawiodła zatem Erika ten Haga, który nie kryje jednak, że klub rozgląda się za wzmocnieniem w tej formacji. Powstała w niej spora wyrwa po rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron.

Klub z siedzibą na Old Trafford, ma problem ze znalezieniem nowej dziewiątki. Liverpool kupił bowiem Cody’ego Gakpo. Z kolei koszt pozyskania Joao Felixa okazał się zbyt duży. Manchester United poszukuje zatem budżetowej opcji na pozycję numer dziewięć. Erik ten Hag ma aktualnie do dyspozycji Anthony’ego Martiala i Marcusa Rashforda. Były piłkarz Czerwonych Diabłów uważa, ze to za mało, aby odnosić sukcesy.

– Jeśli jesteś w Manchesterze United, Rashford nie będzie strzelał ci 30 goli w sezonie, jak Wayne Rooney, jak Robin van Persie. [Ale] będzie co roku wnosić dwucyfrowe kwoty z tej lewej pozycji. Jeśli myślisz, że Manchester United zagra z nim w środku pola, strzeli 30 bramek i będzie twoim podstawowym zawodnikiem, to ja bym to kwestionował – przyznał Michael Owen. Z jego słów wynika, że Manchester United powinien ruszyć w styczniu po bramkostrzelnego napastnika.

