Transfer Cristiano Ronaldo do Manchesteru United był nie tylko wielkim przedsięwzięciem medialnym, ale i finansowym. Choć sam zawodnik kosztował “zaledwie” 15 milionów euro, po jego przybyciu płace Czerwonych Diabłów wzrosły o niemal 25 procent.

Transfer Cristiano Ronaldo okazuje się dla Manchesteru United niezwykle kosztowny

Choć klasa Portugalczyka nie podlega dyskusji, budżet przeznaczony na płace w bieżącym kwartale zwiększył się o niemal 25 procent. Znaczny w tym udział pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki

Historyczna tygodniówka Ronaldo nadszarpnęła fundusze Czerwonych Diabłów

Transfer Cristiano Ronaldo do Manchesteru United broni się pod względem sportowym. Portugalczyk taśmowo strzela ważne gole, niemal co mecz wpływając na dorobek punktowy swojej drużyny. Mogłoby się też wydawać, że finansowo był to dość rozsądny ruch ze strony włodarzy Czerwonych Diabłów. Wszak Anglicy zapłacili Juventusowi zaledwie 15 milionów euro. Biorąc jednak pod uwagę pensję Portugalczyka, sytuacja prezentuje się zgoła inaczej.

W porównaniu z poprzednim kwartałem, finanse przeznaczone na pensje dla zawodników w drużynie wzrosły o ponad półtora miliona tygodniowo. To spora różnica, wynosząca niemal 25 procent. Wielki w tym udział Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wynegocjował sobie bowiem 655 tysięcy euro tygodniowo. Nikt w historii Premier League nie pobierał takiej tygodniówki.

Rzecz jasna, w tym rachunku uwzględnić należy również pensje pobierane przez inne nowe nabytki Manchesteru United: Jadona Sancho, Raphaela Varane’a i Toma Heatona. To jednak Ronaldo otrzymuje największą część z tego tortu. Rocznie “utrzymanie” Portugalczyka kosztować będzie Czerwone Diabły 35 milionów euro.

Dopiero przyszłość pokaże, czy decyzja o powrocie 36-latka była prawidłowa. Co prawda Ronaldo strzelił już w tym sezonie dziewięć istotnych bramek, ale zespół nie wygląda na pretendenta do tytułu mistrza Anglii czy zdobywcy Ligi Mistrzów. A tylko te trofea mogłyby realnie odmienić wizerunek Czerwonych Diabłów po latach niepowodzeń.

