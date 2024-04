Jurrien Timber jest coraz bliższy powrotu na boisko po zerwaniu więzadła krzyżowego - potwierdził Mikel Arteta na konferencji prasowej. Powrót Holendra do pełni sił może oznaczać kłopoty dla Jakuba Kiwora w kwestii liczby minut spędzonych na boisku.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jurrien Timber

Kolejny rywal dla Kiwiora

Jakub Kiwior zaliczył w ostatnim czasie wiele występów w barwach Arsenalu, za które zebrał sporo pozytywnych opinii. Wielka w tym jednak rola kontuzji, z jakimi zmagali się jego rywale do walki o skład na pozycji lewego obrońcy. Do pełni sił wrócili już jednak Oleksandr Zinczenko i Takehiro Tomiyasu. Bliski powrotu na pełne obciążenia jest także ubiegłoroczny nabytek Arsenalu, Jurrien Timber. Holender nie występował jednak w tym sezonie ze względu na zerwane więzadła krzyżowe.

– Jurrien Timber wygląda naprawdę dobrze w treningach. Co prawda jest jeszcze za wcześnie, by mógł zacząć grać. Wdrażamy go jednak w mecze drużyny U-23 i będziemy na bieżąco oceniać sytuację – powiedział Arteta.

Występy w juniorskich drużynach są stałym zwyczajem w Anglii jeśli chodzi o zawodników wracających po kontuzji. Dokładnie w ten sam sposób przebiegały ostatnie tygodnie rekonwalescencji m.in. Jakuba Modera w Brighton.

Lewa czy prawa strona?

Boczni obrońcy Arsenalu często wykazują się sporą uniwersalnością w kwestii tego, po której stronie linii defensywnej mogą zagrać. Jednym ze sztandarowych przykładów jest tutaj Takehiro Tomiyasu, który regularnie zmienia pozycję z lewej obrony na prawą. Mikel Arteta ma dokładnie taki sam plan na Jurriena Timbera.

– Zdecydowanie widzę go na obu stronach obrony. Zarówno na lewej, jak i prawej. Będziemy chcieli korzystać z niego na wiele różnych sposobów, wykorzystując jego uniwersalność – skwitował Hiszpan.