Chelsea w najbliższym czasie będzie prowadzona przez Grahama Pottera. The Times ujawnił, że 47-latek z klubem ze Stamford Bridge podpisze umowę na pięć lat.

Chelsea czeka nowa era

Graham Potter ma podpisać kontrakt ze stołecznym klubem na pięć lat

Bardzo możliwe, że debiut w nowym zespole 47-latek zaliczy w starciu z Fulham

Graham Potter przejmie Chelsea

Chelsea we wtorek wieczorem przegrało spotkanie Ligi Mistrzów z Dinamo Zagrzeb (0:1). Tymczasem następnego dnia konsekwencje tej wpadki poniósł trener Thomas Tuchel, który stracił pracę w szeregach przedstawiciela Premier League.

The Times ujawnił natomiast, że Niemca w Chelsea zastąpi Graham Potter. Doświadczony szkoleniowiec ma parafować kontrakt z klubem z Londynu umowę na pięć lat. Jeszcze dzisiaj wieczorem 47-latek ma pojawić się w bazie The Blues.

Potter zaimponował swoim podejściem do zawodu Toddowi Boehly’emu oraz Behdadowi Egbaliemu (jednemu z członków konsorcjum, które kupiło Chelsea. Wymieniona dwójka wierzy, że były opiekun Brighton będzie pasował do długoterminowego projektu klubu.

Potter do Chelsea trafi z czterema członkami sztabu szkoleniowego. Według właścicieli londyńskiego klubu pomoże to nowemu menedżerowi The Blues dostosować się do zespołu. Jednocześnie szefowie Chelsea mają świadomość, że Potter będzie potrzebował czasu na przystosowanie się do klubu.

Sky Sports podał natomiast, że doświadczony trener odwiedził dzisiaj rano bazę Brighton, spędzając w niej mniej więcej dwie godziny, żegnając się z zawodnikami i personelem klubu. Bardzo prawdopodobne jest, że Potter poprowadzi Chelsea już w najbliższej Premier League przeciwko Fulham. Spotkanie odbędzie się 10 września.

