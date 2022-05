Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Chelsea

Grupa Todda Boehly’ego i Clearlake Capital przejęła Chelsea FC z rąk Romana Abramowicza. Nowi właściciele mają ambitne plany.

30 maja 2022 roku to ważny dzień w historii Chelsea

Klub trafił w ręce grupy Todda Boehly’ego i Clearlake Capital

Nowi właściciele chcą się zaangażować w londyński klub na 100%

Kibice Chelsea odetchnęli z ulgą

Sport i polityka przenikają się stale. Po tym jak Rosja wypowiedziała wojnę Ukrainie, sankcjami został objęty Roman Abramowicz, ówczesny właściciel Chelsea. Klub musiał zatem trafić w nowe ręce. Proces ten wymagał wiele cierpliwości od kibiców, którzy mogą być jednak zadowoleni z końca tej nerwowej dla nich sytuacji. Od teraz The Blues należą do grupy Todda Boehly’ego i Clearlake Capital.

– W myśl warunków umowy, Boehly i Clearlake będą wspólnie sprawowali kontrolę i mieli równą władzę nad klubem. Boehly będzie pełnił funkcję prezesa spółki właścicielskiej – przekazano w oświadczeniu Chelsea.

– To zaszczyt być nowymi opiekunami Chelsea FC. Wchodzimy w to na 100%, w każdą minutę każdego meczu. Nasza wizja jako właścicieli jest jasna: chcemy sprawić, by kibice byli dumni – stwierdził Todd Boehly.

– Wraz z naszym zobowiązaniem do rozwoju młodego składu i pozyskiwania największych talentów, nasz plan działania zakłada inwestowanie w długoterminową przyszłość klubu i budowanie na wyjątkowo bogatej historii sukcesów. Chciałbym osobiście podziękować ministrom i oficjelom w brytyjskim rządzie i zarządowi Premier League za ich zaangażowanie w umożliwienie tego wszystkiego – dodał nowy właściciel londyńskiego klubu, który tym samym nie już objęty żadnymi sankcjami.

