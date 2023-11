Przyszły kolega z drużyny zachwycony Grabarą. “Różni się od większości piłkarzy”

fot. Imago/Gonzales Photo Na zdjęciu: Kamil Grabara

Kamil Grabara latem 2024 roku dołączy do Wolfsburga

Niemiecki klub wydał na bramkarza FC Kopenhagi 13,5 miliona euro

Współpracy z Polakiem nie może doczekać się duński defensor Wilków

Grabara imponuje przyszłemu koledze

Kamil Grabara w lipcu 2024 roku przeniesie się do Bundesligi. Wolfsburg kupił polskiego bramkarza za kwotę 13,5 milionów euro, natomiast sezon 2023/2024 wciąż spędza on w Kopenhadze, w barwach której ma okazję próbować swoich sił w Lidze Mistrzów.

Po przenosinach do niemieckiej drużyny Grabara spotka się z Joakimem Maehle, który już nie może się doczekać jego przybycia. Duński defensor mówi, że słyszał o 24-latku same dobre rzeczy. Przyznaje także, że jest on kontrowersyjną postacią, natomiast media ucieszą się z obecności takiego zawodnika w lidze.

– Będzie do nas dobrze pasował. Jest nieco bardziej kontrowersyjny. Lubi mówić wprost, a dla wielu dziennikarzy i mediów to bardzo optymistyczna wiadomość, że pojawi się ktoś, kto być może będzie mówił więcej od pozostałych.

– Nie znam go zbyt dobrze, ale jak rozumiem, Kamil jest świetnym facetem, zwłaszcza, gdy masz go w swoim zespole. Widziałem jego wypowiedzi i różni się od większości piłkarzy. Słyszałem natomiast o nim same dobre rzeczy, jest szalenie dobrym bramkarzem. Nie mogę się doczekać jego przybycia – wyznał Maehle.

Grabara poradzi sobie po przenosinach do Bundesligi? Tak 100% Nie 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Zobacz również: Bednarek wrócił do kadry: zrozumiałem, że muszę ciężej pracować