fot. PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Patrice Evra uważa, że ​​odejście Cristiano Ronaldo z Man Utd było korzystne dla Bruno Fernandesa. Portugalski pomocnik jest dzisiaj pierwszoplanową postacią w szeregach Czerwonych Diabłów.

Cristiano Ronaldo jeszcze przed mundialem w Katarze rozwiązał kontrakt z Man Utd

Po odejściu byłego zawodnika Realu Madryt odbudował się Bruno Fernandes

Patrice Evra wypowiedział się na temat gry pomocnika Czerwonych Diabłów

Bruno Fernandes liderem Man Uitd

Patrice Evra w przeszłości występował w Man Utd. Co jakiś czas Francuz zabiera głos na temat aktualnej sytuacji w klubie z Old Trafford. W rozmowie z Amazon Prime były piłkarz odniósł się do postawy Bruno Fernandesa po odejściu z klubu Cristiano Ronaldo.

– Bruno Fernandes powinien dowodzić. Teraz gdy Ronaldo nie ma już w klubie, wydaje się, że znów jest szefem. Wykonuje rzuty wolne i rzuty rożne. Bruno Fernandes w takiej roli czuje się najlepiej – mówił Evra.

– Pamiętam, jak rozmawiałem z nim po jednym z meczów, a on nie chciał o tym rozmawiać, bo mówił: “Nie mogę grać ze wszystkimi”. Nie można mieć dwóch szefów w kuchni, jak to mówią we Francji. Tak właśnie się stało i dlatego nie jestem zaskoczony aktualną dyspozycją Bruno Fernandesa – dodał Portugalczyk.

Francuz wypowiedział się również na temat odejścia Cristiano Ronaldo z klubu z Old Trafford. – Czuł ból z powodu swojej pozycji w klubie. Dzisiaj zarówno Man Utd, jak i Cristiano czują ulgę. Portugalczyk jest jednym z największych w historii klubu – powiedział Evra.

