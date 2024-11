Arsenal w dołku? Arteta ma nad czym myśleć

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal z drugą porażką w sezonie w Premier League

Arsenal przystępował do sobotniej potyczki z Newcastle United na St. James Park w roli faworyta. Jednocześnie zespół Mikela Artety miał plan, aby przedłużyć passę do czterech spotkań bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki. Niemniej po tym, jak Sroki w środku tygodnia pokonały Chelsea w Carabao Cup (2:0), nie chciały na tym poprzestać. Zapowiadało się zatem ciekawe sobotnie widowisko.

Arsenal bez recepty na Newcastle United [SKRÓT MECZU]

Jedyny gol w rywalizacji z udziałem Newcastle i Arsenalu padł natomiast w 12. minucie. W roli głównej wystąpił Alexander Isak, który wykorzystał podanie od Anthony’ego Gordona. Mimo że w kolejnych fragmentach rywalizacji stołeczny zespół szukał gola wyrównującego, to bezskutecznie. Tym samym Newcastle mógł finalnie celebrować radość po odniesieniu czwartego zwycięstwa w tej kampanii. Londyńczycy natomiast doznali drugiej porażki w sezonie. Wcześniej panaceum na Arsenal znalazł też Bournemouth (2:0), co miało miejsce 19 października. The Gunners zakończyli wówczas passę czterech z rzędu zwycięstw.

Drużyna Eddie Howe’a kolejne spotkanie rozegra już za tydzień. Zmierzy się wówczas z Nottingham Forrest na wyjeździe. Z kolei Arsenal w ostatnim mecz przed reprezentacyjną przerwą stanie do rywalizacji z Chelsea. Zanim jednak do tego dojdzie, to Kanonierów czeka jeszcze potyczka w Lidze Mistrzów z Interem MEdiolan.

Newcastle United – Arsenal 1:0 (1:0)

1:0 Alexander Isak (12′

