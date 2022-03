fot. PressFocus Na zdjęciu: Gary Neville

Chelsea FC wkrótce trafi w ręce nowego właściciela. Roman Abramowicz chce sprzedać klub. Tymczasem na temat rosyjskiego oligarchy ostatnio głos zabrał były reprezentant Anglii -– Gary Neville.

Fakt, że Roman Abramowicz chce sprzedać Chelsea wywołał różne spekulacje

W angielskich mediach nie brakuje krytycznych głosów w kierunku Rosjanina

Na temat rosyjskiego oligarchy wypowiedział się Gary Neville w rozmowie ze Sky Sports

Neville pochlebnie o Abramowiczu

Chelsea FC w erze Romana Abramowicza wygrała wszystko, co było do wygrania. Między innymi pięć razy wywalczyła mistrzostwo Premier League i dwa razy triumfowała w Lidze Mistrzów. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce Rosjanin sprzeda londyński klub.

– Fani Chelsea uwielbiają Abramowicza. W rzeczywistości klub dzięki niemu stał się mocniejszy. Niezależnie od tego, czy lubisz rosyjskie pieniądze w angielskim futbolu, czy nie, Abramowicz był bardzo dobrym właścicielem – mówił Gary Neville w rozmowie ze Sky Sport cytowanej przez Daily Mail.

– Są gorsi angielscy właściciele. Właścicielami Derby są na przykład Anglicy, nie sprawdzając się w tej roli. Ogólnie rzecz biorąc, mamy problem z właścicielami w piłce nożnej, a nie tylko z zagranicznymi aktywami, które mogą nam się nie podobać – dodał 47-latek.

Neville jednocześnie dał do zrozumienia, że właściciele klubów powinno być dokładniej weryfikowani. Aby zmiany na tej płaszczyźnie zostały wdrożone w życie, potrzebnych jest minimum 14 głosów z klubów Premier League na 20 możliwych.

