Nastolatek związał swoją przyszłość z Manchesterem United

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Amir Ibragimov z profesjonalnym kontraktem w Man Utd

Manchester United w przyszłym miesiącu wróci do ligowego grania. Tymczasem władze klubu dbają o to, aby młode talenty były w szeregach Czerwonych Diabłów. Właśnie pojawiła się wiadomość, że 16-latek podpisał profesjonalną umowę z klubem z Old Trafford. Amir Ibrahimov na swoim profilu na Instagramie przekazał, że związał swoją przyszłość z Manchesterem United.

“Jestem dumny, że mogę reprezentować ten herb i nosić te barwy, które wiążą się z historią klubu” – napisał 16-latek na swoim profilu.

Ibragimov przeprowadził się do wielkiej Brytanii w wieku 11 lat. Pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w Akademii Piłkarskiej Sheffield United. Następnie dołączył do Manchesteru United. Zawodnik to lewoskrzydłowy, grający przede wszystkim w zespole do lat 16. Chociaż zdarzało się już, że brał udział w spotkaniach Man Utd do lat 18. W kwietniu tego roku nastolatek zadebiutował w młodzieżowej reprezentacji Anglii do lat 16. Wystąpił w spotkaniach kontrolnych z rówieśnikami z Włoch i Belgii.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Tymczasem już 16 sierpnia ekipa Erika ten Haga zacznie zmagania w nowej kampanii Premier League. Pierwszym rywalem Czerwonych Diabłów będzie Fulham. Mecz zacznie się o godzinie 21:00. Z kolei tydzień później Man Utd zaliczy pierwsze spotkania w roli gospodarza w nowej kampanii. Zagra z Brighton & Howe Albion.

Czytaj więcej: Joan Laporta chce pozyskać dwie gwiazdy. To mają być strategiczne inwestycje