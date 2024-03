Imago / Jose Breton Na zdjęciu: Richarlison

Richarlison udzielił szczerego wywiadu

Reprezentant Brazylii walczył z depresją

Problemy zawodnika Tottenhamu rozpoczęły się od odpadnięcia Brazylii z mundialu w 2022 roku

Richarlison przyznał, że walczył z depresją

Richarlison mocno przeżył porażkę na Mistrzostwach Świata w Katarze. Reprezentacja Brazylii, w której napastnik był jednym z najlepszych piłkarzy na mundialu odpadła w ćwierćfinale, przegrywając z Chorwacją. Słaby wynik Canarinhos na katarskim turnieju spowodował, że napastnik Tottenhamu popadł w depresję. 26-latek opowiedział o swoich przeżyciach w wywiadzie dla ESPN.

– Zanim poszedłem na trening, chciałem wrócić do domu, do swojego pokoju. Nie wiem, co wtedy było w mojej głowie – powiedział Richarlison cytowany przez portal The Athletic.

Brazylijczyk przyznał również, że po tym jak powiedział ojcu o chęci poddania się, zaczął uczestniczyć w sesjach z terapeutą, która pomogła mu wyjść z tej trudnej sytuacji.

– Miałem uprzedzenie, myślałem, że zwariowałem. W mojej rodzinie są ludzie, którzy myślą, że wizyta u psychologa to coś złego. Uważają takie osoby za szaleńców. Ale to była najlepsza rzecz, jakiej w życiu doświadczyłem – przekonywał piłkarz.

– Dziś mogę to powiedzieć. Jeśli potrzebujesz, to poszukaj psychologa, ponieważ dobrze jest się otworzyć i porozmawiać z kimś – dodał Richarlison.

Richarlison w tym sezonie jest w świetnej formie. W 23 meczach w Premier League w barwach Tottenhamu strzelił 10 bramek i dorzucił do tego 3 asysty. kontrakt ze Spurs ma do czerwca 2027 roku.