Tottenham przegrał w środę starcie na szczycie z Liverpoolem (1:2). Jose Mourinho po spotkaniu nie ukrywał frustracji wynikiem, który ustalił w końcówce Roberto Firmino.

“The Special One” zaczął wypowiedź pomeczową od narzekania na nierówne standardy wobec niektórych trenerów Premier League.

– Gdybym ja zachowywał się jak Jurgen Klopp przy linii, zostałbym wyrzucony z boiska. Z jakiegoś powodu jestem traktowany inaczej – powiedział Mourinho.

Następnie trener Tottenhamu podsumował środowy szlagier, uznając, że to jego zespół był stroną zasługującą na zwycięstwo.

– Powiedziałem Kloppowi, że przegrała najlepsza drużyna. Gra była pod naszą kontrolą. Czuję, że to bardzo niesprawiedliwy wynik, ale taki jest futbol. W przerwie trochę pozmieniałem, ale generalnie mieliśmy mecz pod kontrolą i jestem bardzo zadowolony z tego występu. Zmianą było znalezienie okazji do kontrataków, co też robiliśmy natychmiastowo, ale jako, że Giovani lo Celso miał żółtą kartkę, a goście przy linii nakładali wielką presję na arbitra, bałem się, że wyleci z boiska i musiałem go zdjąć. Nie mi komentować zachowanie moich kolegów po fachu przy linii bocznej – powiedział Portugalczyk.

Choć to Liverpool oddał więcej strzałów i znacznie częściej był przy piłce, Mourinho uważa, że to Spurs zasłużyli na zwycięstwo.

– Świetny występ, pewnie, było kilka błędów, kilka rzeczy musimy poprawić, ale to nieuczciwy rezultat. Moja drużyna mówi, że mam rację, gdy od początku sezonu powtarzam, że w każdym meczu musimy grać o zwycięstwo. Graliśmy przeciwko mistrzom na ich stadionie i mieliśmy najlepsze okazje, by wygrać. Mój zespół był świetny, a Liverpool nie wyglądał dziś [wywiad przeprowadzono w środę – przyp. red.] jak mistrz, mistrz Europy czy mistrz świata – nie widziałem tej różnicy na boisku – zakończył w swoim starym stylu “The Special One”.

Teraz Liverpool znajduje się na szczycie tabeli z trzema punktami przewagi nad Tottenhamem, który w weekend czeka trudny domowy mecz z Leicester.