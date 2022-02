PressFocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Manchester United w ostatni weekend stracił kolejne punkty i w ostatniej części sezonu czeka go bardzo trudna walka o grę w Lidze Mistrzów. Były piłkarz Arsenalu, a obecnie ekspert Sky Sports, Paul Merson uważa, że Czerwone Diabły powinny rozważyć rozstanie się z Ralfem Rangnickiem.

Ekspert Sky Sports Paul Merson uważa, że Manchester United powinien rozstać się z Ralfem Rangnickiem

Czerwone Diabły po słabym meczu zremisowały w sobotę z Southampton i zajmują obecnie piąte miejsce w tabeli

Manchester United zamierza zatrudnić nowego szkoleniowca latem. Do tego czasu drużynę tymczasowo ma prowadzić Rangnick

Ekspert radzi Manchesterowi United

W sobotę Manchester United tylko zremisował 1:1 z Southampton i dla zespołu z Old Trafford był to już trzeci z rzędu zremisowany mecz. Aktualnie Czerwone Diabły zajmują piąte miejsce w tabeli Premier League i jeżeli nie ustabilizują formy na wysokim poziomie mogą mieć kłopoty z wywalczeniem miejsca gwarantującego udział w Lidze Mistrzów.

Paula Merson uważa, że zatrudnienie przez Manchester United Ralfa Rangnicka nie zdało egzaminu. Jego zdaniem Niemiec nie tylko nie powinien kontynuować pracy w klubie z Old Trafford po zakończeniu sezonu, ale powinien pożegnać się z zespołem jeszcze wcześniej.

– Na sto procent Rangnick nie będzie prowadził Manchesteru United w przyszłym sezonie. Mam dokładnie takie same szanse na to, że ja go będę prowadził. Po prostu tego nie widzę – powiedział Merson na antenie Sky Sports.

– Czytałem i słyszałem, że się poprawili. Ja tego nie widzę. Nie widzę go tak, a jeśli nie dostaną się do pierwszej czwórki, byłbym zszokowany, gdyby pozostał w klubie. Wiem, że to była część umowy, ale nie uważam, aby to było dobre w tej sytuacji. Myślę, że trzeba to zdusić w zarodku raczej wcześniej niż później – kontynuował.

Merson uważa, że Manchester United nie powinien zwlekać z zatrudnieniem nowego szkoleniowca do końca sezonu, ale postarać się o to już teraz, nawet jeżeli wiązałoby się to z wyłożeniem dużej sumy pieniędzy.

– Nie mogę uwierzyć w to, co oni robią. Czekając do przyszłego sezonu, aby sprowadzić nowego menedżera, trzeba wykonać wielką pracę. Ja postarałbym się sprowadzić kogoś tak szybko, jak to możliwe. Płacisz 70-80 milionów funtów za piłkarzy, a niektórzy z nich nawet nie grają. Dlaczego nie miałbyś rozbić banku na menedżera, jeśli musisz wyciągnąć go z innego klubu? – dodał ekspert Sky Sports.

