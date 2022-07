fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Cristiano Ronaldo to jeden z tych zawodników Man Utd, którego przyszłość w klubie nie jest pewna. Nie milkną spekulacje związane ze zmianą pracodawcy przez Portugalczyka. Spokój w sprawie zachowuje natomiast menedżer Czerwonych Diabłów.

Cristiano Ronaldo ma kontrakt ważny z Man Utd do końca czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy

W mediach nie milkna spekulacje na temat przyszłości Portugalczyka, co podsyca fakt, że zawodnik nie trenuje z zespołem

Na temat 37-latka wypowiedział się trener Erik ten Hag cytowany przez ESPN

Co dalej z Ronaldo?

Cristiano Ronaldo latem minionego roku wrócił do Man Utd z Juventusu. Zawodnik jednocześnie miał przywrócić dawny blask ekipie z Old Trafford. Chociaż reprezentant Portugalii pod względem skuteczności utrzymał poziom z poprzednich lat, to jednak ostatecznie Czerwonych Diabłom nie udało się wywalczyć miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów.

Podobno brak gry w elitarnych rozgrywkach ma być głównym powodem związanym z chęcią zmiany klubu z Ronaldo. Erik ten Hag nie chciał jednak wprost powiedzieć, że nie wiąże z Portugalczykiem przyszłości.

– Wydaje mi się, że wszyscy wiemy, że Ronaldo jest niezwykłym profesjonalistą. Jestem przekonany, że będzie w formie. Na tym mi najbardziej zależy – mówił opiekun Man Utd cytowany przez ESPN.

Ten Hag został zapytany, czy Portugalczyk wróci do treningów z drużyną w przyszłym tygodniu. Odpowiedź Holendra była jednak wymijająca. – Nie mogę jeszcze odpowiedź na to pytanie. To nie jest jeszcze czas, aby o tym mówić – rzekł menedżer Czerwonych Diabłów.

Man Utd w najbliższym czasie czekają spotkania kontrolne z: Crystal Palace, Aston Villa i Atletico Madryt. Nowy sezon ligowy gigant Premier League zacznie natomiast w drugi weekend sierpnia od starcia z Brighton.

