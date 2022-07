PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Według mediów znalazł się kupiec, który może wybawić Cristiano Ronaldo z opresji. Portugalczykiem, ponoć, jest zainteresowane Atletico Madryt, a wielkim fanem gwiazdy Manchesteru United jest Diego Simeone.

Atletico Madryt wyraziło zainteresowanie Cristiano Ronaldo

Fanem Portugalczyka jest Diego Simeone

Atleti musiałoby jednak najpierw sprzedać piłkarzy, aby sfinalizować ten transfer

Atletico Madryt chce Cristiano Ronaldo

Nie jest już żadną tajemnicą, że Cristiano Ronaldo chce odejść z Manchesteru United. Portugalczyk chce grać w Lidze Mistrzów, czego po słabym poprzednim sezonie nie mogą mu zaoferować Czerwone Diabły. Chociaż w klubie ciągle wierzą, że napastnik zostanie na Old Trafford, to jednak zawodnik robi wszystko, aby zmienić otoczenie.

Jak się okazuje, nie będzie to takie łatwe. Bayern Monachium oficjalnie zdementował spekulacje na temat ewentualnego dołączenia Ronaldo do bawarskiego klubu. Również Chelsea nie jest nim zainteresowana, bowiem Thomas Tuchel nie widzi go w swoim systemie gry. Sam Ronaldo zdementował natomiast informacje łączące go z powrotem do Sportingu Lizbona. Możliwości ma zatem Portugalczyk coraz mniej.

Według informacji przekazywanych przez ESPN pojawił się nowy chętny do ściągnięcia Cristiano Ronaldo. Według tego źródła “Atletico Madryt bacznie przygląda się sytuacji Portugalczyka”.

Wielkim fanem napastnika United jest ponoć Diego Simeone, który rozważa możliwość sprowadzenia gracza na Wanda Metropolitano. Trener Atletico uważa, że Ronaldo może mieć podobny wpływ na klub, jak Luis Suarez, kiedy dołączył do klubu z Barcelony w 2020 roku. Suarez strzelił 21 bramek sezonie, w którym rojiblancos wygrali La Liga.

Pomimo przeszłości w Realu Madryt, mówi się, że Ronaldo jest również otwarty na ten ruch, ponieważ pozwoliłoby mu to grać w Lidze Mistrzów i rywalizować o trofea. Ekipa z Madrytu musiałaby jednak najpierw sprzedać niechcianych zawodników, aby móc sfinalizować tą transakcję.

