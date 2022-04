The Athletic: Klopp przedłużył kontrakt z Liverpoolem

PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

W czwartek rano pojawiły się pierwsze informacje, że Jurgen Klopp przedłuży kontrakt z Liverpoolem. Brytyjski The Athletic donosi, że nie niemiecki menedżer już podpisał nową umowę z The Reds, która zwiąże go z klubem do 2026, choć nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia tych doniesień.

The Athletic uważa, ze Jurgen Klopp już przedłużył kontrakt z Liverpoolem

Nowa umowa ma obowiązywać do 2026 roku

Klub bardzo chciał zatrzymać niemieckiego menedżera w swoich szeregach

Jurgen Klopp z nową umową do 2026 roku

Klopp i jego najbliżsi pracownicy byli już związani z Liverpoolem kontraktem obowiązującym do 2024 roku. The Athletic uważa, że obie strony osiągnęły już porozumienie w sprawie przedłużenia tej umowy, a co więcej, została ona podpisana.

Niemiecki menedżer powiedział niedawno, że podejmie decyzję o pozostaniu z 19-krotnymi mistrzami Anglii na podstawie tego, czy ma energię do pracy. W ostatnich tygodniach Jurgen Klopp ponownie miał odzyskać duży entuzjazm z pracy na Anfield Road, co zadecydowało o przedłużeniu kontraktu.

Mike Gordon, prezes Fenway Sports Group, właścicieli Liverpoolu, był obecny w środę wieczorem, gdy podopieczni Kloppa pokonali Villarreal 2:0 w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Uważa się, że pojawił się, aby pomóc w zawarciu nowego kontraktu z menedżerem, którego agent Marc Kosicke również był obecny na Anfield i siedział kilka miejsc od Gordona.

Właściciele Liverpoolu byli zdeterminowani, aby utrzymać Kloppa na dłużej, a gdy tylko dostali zielone światło od trenera, przeszli do działania.

Liverpool już wygrał Puchar Ligi Angielskiej, jest o jeden punkt za Manchesterem City na szczycie Premier League, zmierzy się w finale Pucharu Anglii i wszystko wskazuje na to, że zagra w finale Ligi MIstrzów. Klopp wygrywał Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwa Świata i Superpuchar z Liverpoolem w 2019 roku, zanim zdobył tytuł Premier League w 2020 roku

Zobacz również: Liverpool planuje przedłużyć umowę z Jurgenem Kloppem