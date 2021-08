Premier League 2021/2022 – mecze pierwszej kolejki ligi angielskiej

Nowy sezon najsilniejszej ligi na świecie, jaką przez wielu uważana jest Premier League, wystartuje już w najbliższy piątek. Już w 1. kolejce angielskiej ekstraklasy czeka nas pierwszy szlagier.

1. kolejka sezonu 2021/22 Premier League odbędzie się w dniach 13-15 sierpnia

Sezon 2021/22 zainaugurowany zostanie w piątek pojedynkiem Brentfordu z Arsenalem

W ramach 1. kolejki Premier League czeka nas również hit: Tottenham Hotspur – Manchester City

1. kolejka Premier League – terminarz

Nowy sezon Premier League i walka o mistrzostwo Anglii zapowiada się niezwykle ciekawie. Na pole position znajduje się broniący tytułu Manchester City, ale na zapchnięcie go ze szczytu nadzieję ma kilka innych zespołów. W gronie kandydatów do walki o tytuł wymienia się przede wszystkim Chelsea i Manchester United. Nie można również zapominać o cały czas silnym Liverpoolu, który przystąpi do sezonu wzmocniony kilkoma zawodnikami, którzy w ostatnim czasie leczyli kontuzje.

Inauguracja sezonu 2021/22 zaplanowana została na piątek. Rywalizację otworzy pojedynek beniaminka z Brentfordu z mającym nadzieję na powrót do TOP4 Arsenalem. Goście przystąpią do tego meczu w roli faworyta, ale gospodarze z pewnością będą chcieli pokrzyżować im plany. W sobotę na boisko wybiegną między innymi piłkarze Manchesteru United i Chelsea, których czekają pojedynki odpowiednio z Leeds United i Crystal Palace.

Zdecydowanie najciekawiej zapowiadający się mecz 1. kolejki Premier League odbędzie się w niedzielę. Tottenham Hotspur pod wodzą nowego menedżera Nuno Santo zmierzy się przed własną publicznością z Manchesterem City. Obywatele przystąpią do tego spotkania w roli faworyta, na co wskazują również kursy bukmacherów na ten pojedynek.

data godzina mecz 13.08. 21:00 Brentford – Arsenal 14.08. 13:30 Manchester United – Leeds United 14.08 16:00 Burnley – Brighton 14.08 16:00 Chelsea – Crystal Palace 14.08. 16:00 Everton – Southampton 14.08. 16:00 Leicester City – Wolverhampton 14.08 16:00 Watford – Aston Villa 14.08 18:30 Norwich City – Liverpool 15.08. 15:00 Newcastle – West Ham 15.08. 17:30 Tottenham Hotspur – Manchester City

1. kolejka Premier League – kursy bukmacherskie

19:00 13. sierpnia 2021 Brentford Arsenal 4.15 3.80 1.90 11:30 14. sierpnia 2021 Manchester United Leeds 1.55 4.60 6.00 14:00 14. sierpnia 2021 Chelsea Crystal Palace 1.27 6.10 12.6 14:00 14. sierpnia 2021 Burnley Brighton 3.25 3.10 2.50 14:00 14. sierpnia 2021 Leicester Wolverhampton Wanderers 1.72 3.85 5.30 14:00 14. sierpnia 2021 Everton Southampton 1.97 3.65 4.00 14:00 14. sierpnia 2021 Watford Aston Villa 3.40 3.35 2.29 16:30 14. sierpnia 2021 Norwich Liverpool FC 9.80 6.00 1.33 13:00 15. sierpnia 2021 Newcastle United West Ham 3.30 3.65 2.20 15:30 15. sierpnia 2021 Tottenham Manchester City 5.50 4.30 1.62 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 11. sierpnia 2021 21:19 .

