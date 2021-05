Marcos Alonso zapewnił Chelsea zwycięstwo w hicie

Manchester City przegrał z Chelsea 1:2 (1:0) w meczu 35. kolejki Premier League. The Citizens do przerwy prowadzili 1:0, a dodatkowo karnego zmarnował Aguero. Jednak w drugiej części spotkania The Blues odrobili straty, a dzięki bramce Marcosa Alonso zdobytej w samej końcówce rywalizacji, podopieczni Tuchela zgarnęli komplet punktów.

W pierwszej połowie nieco lepszą drużyną był Manchester City. The Citizens stwarzali nieco większej okazji niż Chelsea, która mimo wszystko próbowała się odgryzać gospodarzom. Już w ósmej minucie dobrą okazję miał Benjamin Mendy, ale Francuz nieznacznie się pomylił. Przez większość pierwszej połowy mecz toczył się głównie w środku pola.

Kolejna okazja nadarzyła się w 35. minucie. Raheem Sterling po świetnej indywidualnej akcji oddał strzał w stronę bramki Edouarda Mendy’ego, ale golkiper Chelsea doskonale się zachował i zapobiegł utracie bramki. Chwilę później próbowali odpowiedzieć The Blues, a konkretnie Hakim Ziyech, ale dobrze interweniował Ederson.

W 44. minucie gola dla Manchesteru City zdobył Sterling. Piłkę w pole karne otrzymał wtedy Sergio Aguero, ale niezbyt dobrze przyjął futbolówkę. Dobiegł do niej jednak wspomniany Anglik, który wpisał się na listę strzelców i otworzył wynik meczu. W doliczonym czasie gry argentyński napastnik mógł podwyższyć prowadzenie, ale Eduard Mendy obronił jego strzał z rzutu karnego. Rezultat do przerwy to 0:1.

W drugiej połowie nieco lepiej prezentowali się piłkarze Chelsea. Nieco lepsza gra przyniosła oczekiwany efekt już w 63. minucie. Wtedy to Azpilicueta przerwał atak Manchesteru City, a chwilę później zagrał do Ziyecha. Marokańczyk uderzeniem z woleja tuż sprzed pola karnego doprowadził do wyrównania.

W 81. minucie Callum Hudson-Odoi strzelił gola, ale został przyłapany na spalonym. Arbiter przy pomocy VARu sprawdził, czy pierwotna decyzja była słuszna i się nie pomylił. Jednak w doliczonym czasie gry Chelsea zdołała wyjść na prowadzenie. Timo Werner będąc w polu karnym przy linii końcowej boiska wycofał piłkę w okolice dziewiątego metra do Marcosa Alonso. Hiszpan dobrym uderzeniem wykończył akcję i ustalił wynik spotkania na 1:2.