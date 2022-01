PressFocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Manchester United pod wodzą Ralfa Rangnicka wygrał pięć z ośmiu ligowych spotkań. Choć sama gra Czerwonych Diabłów jest daleka od ideału, ale wyniki pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne tygodnie. Na Old Trafford z tego powodu mieli nawet zawiesić poszukiwania nowego szkoleniowca, rozważając zatrzymanie Niemca na stanowisku menedżera na dłużej.

Dotychczasowa praca Ralfa Rangnicka zrobiła wrażenie na władzach Manchesteru United

Przedstawiciele Czerwonych Diabłów nie wykluczają możliwości zatrzymania niemieckiego szkoleniowca w roli menedżera na dłużej

Pod wodzą Rangnicka Manchester United doznał tylko jednej porażki

Rangnick zrobił wrażenie na Old Trafford

Ralf Rangnick objął drużynę Manchesteru United na początku grudnia, zastępując na stanowisku menedżera Ole Gunnara Solskjaera. Niemiec otrzymał od władz klubu z Old Trafford misję poprowadzenia drużyny do końca obecnego sezonu, a ten czas Czerwone Diabły zamierzały wykorzystać na znalezienie nowego menedżera.

Niemiecki szkoleniowiec do tej pory miał okazję poprowadzić drużynę w ośmiu ligowych spotkaniach, z których pięć zakończyła zwycięstwami i doznała tylko jednej porażki. To pozwoliło się przesunąć drużynie na czwarte miejsce w tabeli, dające upragnione przez nią prawo gry w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Manchester United awansował również do czwartej rundy rozgrywek o Puchar Anglii. Dotychczasowa praca Rangnicka zrobiła wrażenie na przedstawicielach Czerwonych Diabłów, którzy jak informuje The Sun zawiesili poszukiwania nowego menedżera.

Wśród kandydatów do objęcia Manchesteru United od przyszłego sezonu wymieniani byli między innymi Mauricio Pochettino, Erik ten Hag i Brendan Rogers. Teraz okazuje, że niewykluczone jest pozostanie na dłużej na tym stanowisku Ralfa Rangnicka. Władze klubu chcą sprawdzić jaki wynik pod wodzą Niemca może osiągnąć drużyna na koniec sezonu i dopiero wówczas podjąć decyzję.

Sam Rangnick obejmując drużynie nie ukrywał, że opcja pozostania na tym stanowisku na dłużej jest realna. – Jeśli zapytają mnie o zdanie i wszystko pójdzie dobrze, drużyna się rozwinie, to mógłbym nawet wydać zarządowi taką samą rekomendację, jaką wydałem dwukrotnie w Lipsku, kiedy zarekomendowałem, że może to być dobry pomysł, aby kontynuować pracę ze mną przez kolejny rok – powiedział niemiecki szkoleniowiec.

