Manchester United pokonał 3:2 Tottenham Hotspur w sobotnim hicie angielskiej Premier League. Bohaterem spotkania był Cristiano Ronaldo, który zdobył trzy gole i zapisał się w historii piłki nożnej.

Ronaldo raz, Ronaldo dwa, Ronaldo trzy

Mecz dwóch bezpośrednich rywali w walce o miejsca premiowane występami w Lidze Mistrzów zapowiadał się niezwykle ciekawie i nie zawiódł. W grze obu zespołów widoczna była duża determinacja do uzyskania korzystnego wyniku. Pojedynek lepiej układa się jednak dla Manchesteru United.

Czerwone Diabły objęły prowadzenie w 12. minucie meczu. Fantastycznym uderzeniem z ponad 25 metrów popisał się Cristiano Ronaldo, który po słabszych ostatnich tygodniach przypomniał o sobie fanom z Old Trafford.

W 34. minucie prowadzący to spotkanie sędzia podyktował rzut karny dla Tottenhamu za zagranie piłki ręką przez Alexa Tellesa. Jedenastkę mocnym uderzeniem wykorzystał Harry Kane. Radość gości z wyrównującego trafienia nie trwała jednak długo.

W 38. minucie Czerwone Diabły ponownie były na prowadzeniu, a po raz drugi na listę strzelców wpisał się Ronaldo, który wykorzystał dogranie Jadona Sancho po szybkiej kontrze swojego zespołu. Dla Portugalczyka był to gol nr 806 w karierze, dzięki czemu wysunął się na czoło klasyfikacji najlepszych strzelców w historii piłki nożnej.

Gospodarze w dobrych nastrojach schodzili do szatni, a w drugiej połowie starali się kontrolować wydarzenia na boisku. Nie uniknęli jednak kosztownych indywidualnych błędów. W 70. minucie niefortunnie we własnym polu karnym interweniował Harry Maguire, który skierował piłkę do bramki swojego zespołu po płaskim zagraniu z lewej strony boiska.

Niewidoczny w drugiej połowie Ronaldo zabłysnął w 82. minucie. Portugalczyk po raz trzeci w tym meczu znalazł sposób na pokonanie Hugo Llorisa, tym razem trafiając do siatki uderzeniem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Był to gol na wagę zwycięstwa, które może być kluczowe w walce o miejsce w pierwszej czwórce ligowej tabeli na koniec sezonu.

