fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Rashford wreszcie wróci do formy?

Manchester United zaliczył nieudany początek sezonu, co poskutkowało zwolnieniem Erika ten Haga. Jego zastępcą został Ruben Amorim, który swoją pracę oficjalnie rozpoczął kilka dni temu. Na Old Trafford mają w najbliższym czasie zapanować spore zmiany, które będą dotyczyły głównie kadry zespołu, a także jego boiskowych ustaleń. Portugalczyk zamierza wprowadzić system gry, który dobrze funkcjonował w Sportingu. Wiąże się to ze zmianą ustawienia i grą trójką środkowych obrońców oraz wahadłami.

Kadra Manchesteru United niekoniecznie jest do tego przystosowana, więc należy spodziewać się w najbliższym czasie ruchów transferowych. Póki co, Amorim musi rzeźbić w tym, co zastał. Media spekulują na temat potencjalnych pozycji kilku piłkarzy. Nie brakuje wątpliwości wobec Marcusa Rashforda, który od kilku miesięcy gra poniżej oczekiwań i swoich możliwości. Do niedawna był jeszcze absolutną gwiazdą ofensywy, a teraz kibice najchętniej by się go pozbyli. Anglik może jednak skorzystać na zmianie trenera.

“Give Me Sport” donosi, że Amorim będzie chciał uczynić z Rashforda środkowego napastnika. W trakcie swojej kariery występował na tej pozycji, choć częściej grywał na lewym skrzydle. Decyzja Amorima ma być powiązana z jego ulubionym ustawieniem, które nie premiuje klasycznych skrzydłowych. Rashford występowałby więc przed dwoma ofensywnymi pomocnikami, z którym stworzyłby tercet.

W kadrze Manchesteru United pozostają także Joshua Zirkzee oraz Rasmus Hojlund. Ten pierwszy nie przekonuje i może szybko wrócić do Serie A, zaś Duńczyk ma przed sobą jeszcze dużo pracy, by wejść na najwyższy poziom.