Man Utd z przełamaniem w Premier League, następny Mourinho

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United w końcu zwycięski

Manchester United miał ostatnio wyraźni kłopot z wygrywaniem. Jednocześnie ciemne chmury zbierały się nad Erikiem ten Hagiem. Nie brakowało spekulacji, że na stanowisku menedżera Czerwonych Diabłów może dojść do zmiany. Wymieniani byli między innymi: Ruud van Nistelrooy, Thomas Tuchel czy nawet Thomas Frank. Decydujące dla losu ten Haga miałoby sobotnie starcie Man Utd z Brentford.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Holenderski opiekun Czerwonych Diabłów po sobotnim starciu mógł odetchnąć z ulgą. Man Utd co prawda przegrywał do przerwy 0:1 po trafieniu Etthana Pinnocka. Niemniej po zmianie stron ekipa z Old Trafford najpierw za sprawą Alejandro Garnacho doprowadziła do wyrównania. Z kolei trzy punkty Manchesterowi United zapewniła bramka zdobyta przez Kaspra Hojlunda.

Dzięki sobotniej wygranej Bruno Fernandes i spółka zakończyli serię pięciu meczów bez zwycięstwa, licząc wszystkie rozgrywki. W jej trakcie przegrali z Tottenhamem Hotspur (0:3). Z kolei już w środku tygodnia Man Utd zagra w ciekawie zapowiadającym się spotkaniu w Lidze Europy. Na drodze angielskiej ekipy stanie Fenerbahce dowodzone przez Jose Mourinho.

Portugalczyk prowadził Man Utd od lipca 2016 do grudnia 2018 roku. Mourinho jako menedżer Czerwonych Diabłów zaliczył 144 spotkania. Miał w nich bilans 1,97 punktu na mecz.

Czytaj więcej: PSG ma gwiazdę Liverpoolu na swojej liście priorytetów