Manchester United popełnił błąd. “Jego nie powinno tutaj być”

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe

Manchester United “zmarnował” pieniądze

Manchester United w ostatnich latach prowadził dosyć bezrefleksyjną politykę transferową. Na Old Trafford meldowali się piłkarze, którzy kosztowali zdecydowanie zbyt dużo w stosunku do oferowanej przez siebie jakości. Sztandarowym przykładem jest Antony, za którego Czerwone Diabły zapłaciły blisko 100 milionów euro. Brazylijczyk nigdy nie nawiązał do dyspozycji, którą imponował w Amsterdamie.

Wideo: Manchester United – sezon 2024/25

24-latek w tym zestawieniu nie jest sam. Negatywnie oceniany jest także pobyt Casemiro w czerwonej części Manchesteru. Jednak nie tylko przez kibiców The Red Devils, a także przez… właściciela klubu. Sir Jim Ratcliffe uważa, że sprowadzenie doświadczonego pomocnika było ogromnym błędem. Reprezentant Canarinhos miał być zdecydowanie zbyt drogi, a na dodatek w momencie transferu liczył sobie zbyt wiele wiosen.

Ratcliffe nie widzi powodów, dla których Casemiro miałby kontynuować karierę na Old Trafford. 32-latek ma zostać sprzedany i jak przekonuje Whitwell, decyzja właściwie została już podjęta. Kontrakt byłego zawodnika Realu Madryt obowiązuje jeszcze przez półtora roku, a więc do końca sezonu 2025/26. Zainteresowanie jego pozyskaniem wyrażają przede wszystkim ekipy z Arabii Saudyjskiej.