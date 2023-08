Brytyjskie media donoszą, że Manchester United pogodził się już z faktem, że Harry Maguire tego lata nie opuści Old Trafford. Anglik mógł trafić do West Ham United, ale ostatecznie transfer nie wypalił.

IMAGO / William Volcov Na zdjęciu: Harry Maguire

Man Utd chciał latem sprzedać Maguire’a

Obrońca zwlekał jednak z decyzją, a WHU zerwał negocjacje

Czerwone Diabły są pogodzone, że Anglik zostanie w klubie

Maguire już nie opuści latem Man Utd

Harry Maguire ma za sobą ciężki sezon, gdy nie był w najlepszej formie, a media i fani często go krytykowali. Nowy sezon również nie zaczął się najlepiej, ponieważ Anglik stracił opaskę kapitana, a Manchester United był gotów go sprzedać.

Defensor był bliski transferu do West Ham United. Młoty zaoferowały 30 mln euro, na co przystał klub z Old Trafford. Jednak z decyzją o transferze długo zwlekał sam zawodnik, przez co Młoty zdecydowały się zerwać negocjacje.

Teraz media twierdzą, że Manchester United już się pogodził z sytuacją Maguire’a który najpewniej pozostanie w klubie – przynajmniej do zimy. Pojawiają się też doniesienia, że Anglik odrzucił też propozycję zerwania umowy z Czerwonymi Diabłami, za co otrzymałby sześć mln funtów. Ponoć zawodnik oczekiwał znacznie większej kwoty.

