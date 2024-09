Bayern rezygnuje z gwiazdora. Real Madryt pozyska go latem za darmo

Bayern Monachium zaczyna rezygnować z pomysłu przedłużenia kontraktu z Alphonso Daviesem. Jak informuje portal Relevo lewy obrońca ma dołączyć latem przyszłego roku do Realu Madryt.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Alphonso Davies prawdopodobnie nie przedłuży kontraktu z Bayernem

Bayern Monachium od ponad roku stara się przekonać jednego z kluczowych zawodników do przedłużenia kontraktu. Problem jednak w tym, że Alphonso Davies nie wydaje się skłonny do parafowania nowej umowy z Bawarczykami. Od wielu miesięcy reprezentant Kanady znajduje się w kręgu zainteresowań innych topowych klubów. Największe starania o pozyskanie 23-latka czyni Florentino Perez.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Nie jest tajemnicą, że prezydent Realu Madryt mocno naciska na samego piłkarza, jak i jego przedstawicieli. Perez chce ponownie skorzystać z okazji do przeprowadzenia darmowego transferu, tak jak zrobił to z Kylianem Mbappe. Rozmowy z Alphonso Daviesem, jeśli wierzyć mediom odbyły się już jakiś czas temu. Kanadyjczyk ma być otwarty na przeprowadzkę do stolicy Hiszpanii.

Najnowsze informacje ws. przyszłości Daviesa przekazał portal Relevo. Ich zdaniem Bayern Monachium traci powoli nadzieje na zatrzymanie zawodnika. Co więcej, prawdopodobnie nie zaproponują mu przedłużenia kontraktu, gdyż nie wierzą w pozytywne zakończenie negocjacji. Wszystko wskazuje więc na to, że Real Madryt w styczniu będzie mógł oficjalnie przystąpić do rozmów z Daviesem, aby podpisać z nim kontrakt od lipca 2025 roku.

Davies do Bayernu trafił zimą 2019 roku z Vancouver Whitecaps za 14 milionów euro. Łącznie dla klubu z Aliianz Arena rozegrał 199 spotkań, w których zdobył 11 goli i zaliczył 32 asysty.