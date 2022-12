PressFocus Na zdjęciu: David de Gea

Manchester United zamierza skorzystać z opcji przedłużenia kontraktu z Davidem de Geą o dodatkowy sezon. Choć jeszcze jesienią wydawało się, że negocjacje pomiędzy dwiema stronami zostały zerwane, wiele wskazuje na to, że Hiszpan pozostanie na Old Trafford.

Kontrakt Davida de Gei z Manchesterem United wygasa wraz z końcem bieżącego sezonu

Wydawało się, że w lipcu każda ze stron pójdzie w swoją stronę

Klub postanowił jednak wykorzystać opcję przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon

Manchester United chce, by de Gea pozostał na Old Trafford

Jeszcze jesienią wydawało się, że długa przygoda Davida de Gei z Manchesterem United zakończy się na dwunastu latach. Obecny kontrakt Hiszpana obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku, a klub nie spieszył się z przedstawieniem bramkarzowi propozycji współpracy.

The Guardian donosił, że doszło do podziału między klubem i zawodnikiem. Z kolei Erik ten Hag miał poczekać aż do końca Mistrzostw Świata w Katarze z wyrażeniem swojego zdania. Wszystko wskazuje na to, że Czerwone Diabły zmieniły zdanie. Mają one opcję przedłużenia kontraktu de Gei o kolejny sezon – i zamierzają z niej skorzystać.

Holenderski trener jest zadowolony z postawy podopiecznego w rundzie jesiennej, a klub pilnie poszukuje wzmocnień na innych pozycjach. To właśnie ten Hag niedawno przyznał, że Manchester United jest bliski porozumienia z pięcioma graczami odnośnie przedłużeń kontraktów. Nie otrzymaliśmy jednak żadnego oficjalnego potwierdzenia ze strony klubu.

De Gea trafił na Old Trafford latem 2011 roku. Sięgnął z Czerwonymi Diabłami po siedem trofeów, w tym po mistrzostwo oraz Puchar Anglii. Rozegrał dla zespołu 507 spotkań.

Czytaj więcej: MŚ 2022. Wyjątkowa historia braci Williams.

Argentyna Chorwacja 1.92 3.35 4.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 grudnia 2022 12:56 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin