PA Images / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Mancehster United odrzucił ofertę za Granacho

Manchester United w czasie zimowego okienka transferowego pozbyć chce się przynajmniej kilku piłkarzy. Ruben Amorim, który jakiś czas temu objął zespół Czerwonych Diabłów nie widzi w zespole już przyszłości dla m.in. Marcusa Rashforda oraz Alejandro Garnacho. Manchester United za tego drugiego otrzymał już nawet pierwszą ofertę transferową.

WIDEO: Skróty meczów Manchesteru United

Według informacji przekazanych przez angielski “Mirror”, SSC Napoli zaoferowało Czerwonym Diabłom 40 milionów funtów za Alejandro Garnacho. Władze Manchesteru United szybko podjęły decyzję i zdecydowały się odrzucić tę propozycję, jednocześnie zaznaczając, że do zaakceptowania będzie kwota w wysokości 60 milionów funtów.

Alejandro Garnacho miałby być w zespole SSC Napoli bezpośrednim następco Chwiczy Kwaraccheli, który przenosi się do zespołu Paris Saint-Germain. Sam Argentyńczyk z United byłby zainteresowany transferem do Włoch, a z jego usług bardzo mocno skorzystać chce Antonio Conte. W obecnym sezonie 20-latek rozegrał 30 spotkań, w których zdobył osiem goli i zanotował pięć goli. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro.

Czy Alejandro Garnacho powinien odejść z Manchesteru United? Tak

Nie

Trudno powiedzieć Tak

Nie

Trudno powiedzieć 0 Votes

Czytaj więcej: Barcelona otrzymała ofertę za de Jonga. Natychmiast zdecydowała