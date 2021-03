Manchester City we wtorek rozegra kolejne spotkanie w ramach Premier League, tym razem podejmując u siebie Wolverhampton Wanderers. Menedżer Josep Guardiola wybiega jednak w przyszłość i zwraca uwagę na to, jak ważne dla jego zespołu jest 10 najbliższych dni.

Manchester City zmierza po tytuł

Obywatele są na bardzo dobrej drodze do odzyskania mistrzowskiego tytułu. Po 26 rozegranych kolejkach zdecydowanie prowadzą w tabeli Premier League, mając 12 punktów przewagi nad drugim Manchesterem United. Aktualnie Manchester City może się również pochwalić fantastycznymi seriami 27 kolejnych spotkań bez porażki oraz 21 zwycięstw z rzędu.

W chwili obecnej wydaje się, że nic nie jest w stanie powstrzymać drużynę Josepa Guardioli przed zdobyciem mistrzostwa Anglii. Hiszpan uważa, że kluczowe w tej kwestii znaczenie będą miały cztery najbliższe spotkania drużyny. Obywatele najpierw rozegrają trzy mecze u siebie, a 13 marca czeka ich wyjazdowy pojedynek z Fulham.

– Nie chcemy się zatrzymywać. Wiemy jak ważne jest tych 10 dni z Wolverhamptonem, Manchesterem United i Southampton, przed podróżą o Fulham – powiedział Guardiola, cytowany przez Sky Sports. – Jeżeli będziemy w stanie zrobić to, co chcemy, to zrobimy niesamowity krok – dodał.

Guardiola przyznaje również, że drużyna nie ma czasu cieszyć się z rekordowej serii zwycięstw. – Nie mamy na to czasu. Jest wiele spotkań, gramy co trzy dni. Musimy odpocząć i myśleć o następnym. W dniu meczu wszyscy menedżerowie mówią, że kiedy wygrywasz to cieszysz się w nocy. Ale dzień później myślisz już o następnym spotkaniu – mówił hiszpański szkoleniowiec.

Guardiola: najlepszy w Europie jest Bayern Monachium

Hiszpan nie zgadza się również z menedżerem West Hamu United Davidem Moyes’em, który w ostatni weekend stwierdził, że Manchester City jest aktualnie najlepszym zespołem w Europie.

– Najlepszą drużyną w Europie i na świecie jest Bayern Monachium, ponieważ wygrali wszystko. W Anglii mistrzem jest Liverpool, więc to oni są najlepsi. Musisz wygrywać, a w lutym lub marcu nikt nie jest mistrzem – dodał Guardiola.

Wolverhampton kolejnym rywalem Manchesteru City

Już we wtorek Manchester City podejmował będzie na Etihad Stadium Wolverhampton Wanderers. W ostatnim ich pojedynku lepsi okazali się Obywatele, ale w poprzednim sezonie dwa zwycięstwa odniosły Wilki.

– Historia bezpośrednich spotkań pokazuje nam, jak trudny jest to mecz. Wiemy o tym. Wiemy dokładnie, jak musimy zagrać. Musimy być bardzo intensywni, ale jednocześnie zachować spokój. Oni mają niesamowite umiejętności, aby cię ukarać. W ostatnich dwóch latach mecze z nimi były bardzo trudne – dodał.



