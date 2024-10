Afera w Premier League. Będzie nadzwyczajne spotkanie klubów

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Angielskie kluby reagują na konflikt pomiędzy Premier League i Manchesterem City

Manchester City odniósł kluczowe zwycięstwo po tym, jak trybunał uznał zasady Premier League dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi (APT) za sprzeczne z prawem konkurencji. Klub zarzuca Premier League, że w komunikacie informującym o decyzji trybunału do innych drużyn zbagatelizowała znaczenie wyroku. Richard Masters, szef Ligi, stwierdził, że zasady wymagają jedynie drobnych poprawek, które można łatwo wprowadzić. To oświadczenie wywołało oburzenie wśród działaczy Manchesteru City.

City, za pośrednictwem swojego głównego doradcy prawnego, Simona Cliffa, skierowało do klubów własne oświadczenie, w którym podważało twierdzenia Premier League. Cliff ostrzegł, że zmiany nie mogą być wprowadzone pochopnie, a dalsze kroki mogą prowadzić do kolejnych kosztownych batalii prawnych. Manchester City apeluje o rozwagę i podkreśla, że zaufanie klubów do swojego regulatora jest kluczowe.

Na przyszły czwartek zaplanowano nadzwyczajne zebranie klubów Premier League, podczas którego będą omawiane dalsze kroki w tej sprawie. Spór między City a Premier League budzi obawy w kontekście sposobu zarządzania przepisami dotyczącymi finansów. Kluby będą musiały podjąć decyzję, jak zareagować na sytuację, a Premier League może stanąć przed trudnymi pytaniami dotyczącymi swojej polityki.

